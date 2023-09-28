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Fantoci
Липкая ПЭТ-лента внутри батарей ускоряет их деградацию, говорится в новом исследовании
Использование другой ленты может увеличить срок службы батареи на 10%.

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Современный смартфон - это настоящее технологическое чудо, с мощным процессором и другими миниатюрными комплектующими, которые не уступают по производительности рабочим станциям прошлых лет. То же самое можно сказать и о последних ноутбуках. Единственное, что медленно развивается — батарея. Емкость литий-ионных аккумуляторов повышалась медленно, но в ходе новых исследований был найден простой способ заставить эти элементы работать немного дольше. Все, что для этого нужно, - это скотч.

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Специалисты из канадского университета Далхаузи опубликовали исследование, показывающее, что липкая лента, обычно используемая при сборке литий-ионных батарей, может со временем повредить их компоненты. По словам аспиранта и руководителя исследования Ану Адамсон, лента из полиэтилентерефталата (ПЭТ) не является химически стабильной во время работы от аккумулятора. Без специальной обработки ПЭТ деполимеризуется в свою мономерную форму — диметилтерефталат. Это вещество известно как «окислительно-восстановительный барьер», снижающий производительность литий-ионных элементов. Это вещество влияет не только на долговечность аккумулятора при каждом цикле зарядки, но и на скорость его разряда в режиме ожидания.

Хорошая новость в том, что это можно легко исправить. В то время как ПЭТ-лента разлагается внутри батарей, похожий материал этого не делает. Исследование показывает, что лента из полипропилена (ПП) может выполнять ту же функцию, что и ПЭТ, удерживая компоненты вместе и сохраняя стабильность в течение всего срока службы батареи. По мнению исследователей, полипропиленовая лента позволит увеличить срок службы батареи телефона или ноутбука примерно на 10%.

Типичная ПЭТ-лента, используемая в батареях.

Более существенное преимущество заключается в значительном уменьшении саморазряда. Когда вы оставляете литий-ионный аккумулятор бездействующим, он теряет часть энергии из-за саморазряда. Эта потеря может быть значительной, когда ПЭТ-лента растворяется. Итак, вы оставляете телефон на столе, и в следующий раз, когда вы возьмете его в руки, аккумулятор разрядится, даже если телефон был выключен. Эксперименты показывают, что полипропиленовая лента может снизить саморазряд до 70%.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Materials, является лишь первым шагом. Другие исследования должны подтвердить этот результат, и производители электроники, несомненно, проведут собственные внутренние инженерные испытания. К тому же это не будет очень дорогостоящим изменением. Исследователи отмечают, что ПП-лента стоит примерно столько же, сколько и ПЭТ, так что после проверки полученных данных, производителям не составит труда поменять ленты на производстве. Однако это никак не повлияет на низкое время автономной работы уже имеющегося у вас телефона, и может пройти несколько лет, прежде чем кто-то внедрит более безопасную ленту для батарей.

#литий-ионные батареи #литий-ионный аккумулятор #пэт-лента
Источник: nature.com
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