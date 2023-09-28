Этот процессор среднего ценового сегмента будет немного опережать по производительности 13-е поколение чипов, которые он призван заменить, но при этом будет потреблять меньше энергии.

Процессоры Intel Core Ultra на архитектуре Meteor Lake поступят в продажу 14 декабря, а пока мы можем оценить производительность одного из представителей новой линейки c чиплетным дизайном. В базе данных мультиплатформенного бенчмарка Geekbench появился процессор Core Ultra 7 верхнего среднего уровня, и его производительность впечатляет, хотя мы пока не знаем его TDP.

реклама

На этот раз протестирован процессор Core Ultra 7 165H - 16-ядерный 22-поточный чип с максимальной тактовой частотой 5 ГГц. Инженеры Intel добавили ему шесть P-ядер, восьмь E-ядер и два ядра с низким энергопотреблением, о которых мы ранее упоминали в нашем обзоре архитектуры Meteor Lake. Полученные данные наглядно показывают, насколько Intel ориентирована на энергоэффективность, поскольку 10 из 16 ядер направлены на достижение этой цели.

В Geekbench 6 процессор набрал 2502 балла, об этом сообщил инсайдер Benchleaks в Твиттере. Он немного быстрее, чем Core i7-13700H, который также имеет конфигурацию 6+8 ядер и набрал в этом тесте около 2300 баллов. Эквивалентный по производительности процессор от компании AMD - Ryzen 7 7840HS, также восьмиядерный, 16-поточный, набрал 2452 балла, так что новый чип Intel на 2% быстрее в одноядерной производительности. Ryzen 9 7940HS, который имеет немного более высокую тактовую частоту и такое же количество ядер, имеет около 2487 ядер, поэтому он находится в одном ряду с новейшим процессором Intel. Это неплохо, учитывая, что чип Intel имеет всего шесть P-ядер по сравнению с восемью на APU AMD.

Хотя производительность может измениться до старат продаж, характеристики этого конкретного процессора делают его конкурентоспособным по сравнению с текущими предложениями. Источник: Geekbench 6

Что касается многоядерной производительности, процессор Core Ultra набрал 12 545 баллов. Опять же, Core i7-13700H также находится на этом уровне, с системами, от 12000 до 13000 баллов на высокопроизводительных системах, так что здесь можно говорить о ничье. Однако это лучше, чем у APU Ryzen 7, который обычно набирает около 11 500 баллов в зависимости от системы. Чип AMD также имеет мощность 35–54 Вт, тогда как чип Intel, по слухам, имеет мощность около 15–30 Вт.

В целом, полученные данные выглядят многообещающе для всей линейки процессоров Core Ultra. Они, вероятно, не побьют рекорды тестов, но, похоже, обеспечат достойную производительность процессора и значительно улучшенный прирост iGPU по сравнению с процессорами 13-го поколения. Конечно, есть и чип NPU для задач, связанных с искусственным интеллектом, который, как мы полагаем, будет в центре внимания во время демонстрации Intel.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По данным Intel, процессоры Meteor Lake сначала появятся на мобильных устройствах, а в 2024 году будут выпущены чипы для настольных систем. Пока нет информации о том, как будут выглядеть новые настольные чипы Raptor Lake Refresh, хотя некоторые эксперты предполагают, что в рамках этого события будут представлены как настольные, так и мобильные процессоры.