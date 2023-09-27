Она быстрее и компактнее модулей SO-DIMM и при этом является съемной.

На протяжении многих лет развитие оперативной памяти для персональных компьютеров ограничивалось лишь увеличением объема и скорости модулей памяти. В этом нет ничего плохого, но последняя инновационная микросхема Samsung предлагает другой подход. Компания представила новый тип памяти для ноутбуков, названный модулем памяти с низким энергопотреблением и сжатием (LPCAMM). Этот тип памяти меньше, эффективнее и легко заменяется. Проблема в том, что он не подходит для вашего нынешнего ПК.

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Компания Samsung считает, что LPCAMM - логичный следующий шаг в развитии зарождающегося стандарта CAMM. Компания надеется, что сначала LPCAMM будет внедрен в ноутбуках, а затем в настольных компьютерах и даже в серверах. Конструкция новой памяти имеет общие преимущества с модулями LPDDR и SO-DIMM, но лишена некоторых заметных недостатков. Например, новые модули LPCAMM компактны, как и LPDDR, но эти модули часто припаиваются непосредственно к печатным платам, что делает невозможным их обновление. В то же время модули SO-DIMM легко заменяются, но занимают много места и имеют более низкие пределы производительности.

LPCAMM занимают на материнской плате на 60% меньше места, чем модули SO-DIMM, которые мы можем увидеть в модульных системах. При этом они обеспечивают до 50% более высокую производительность и повышают энергоэффективность на 70%. Samsung утверждает, что скорость передачи данных достигает 7500 МТ/с, что примерно на 15% выше, чем у SO-DIMM. LPDDR примерно на таком же уровне производительности, но LPCAMM имеет более высокую максимальную емкость и является съемной, а не припаянной.

В ноутбуках пространство имеет большое значение, но даже некоторые материнские платы для настольных ПК высокого класса настолько перегружены, что инженерам может понадобиться более быстрый и компактный модуль памяти. Его общая площадь составляет 78 на 23 мм, а объем оперативной памяти может достигать 128 ГБ. Чипы расположены непосредственно над разъемом, что сокращает путь сигнала и повышает производительность.

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Samsung считает, что центры обработки данных также могут извлечь выгоду из LPCAMM. Потребность в увеличении производительности, особенно в эпоху облачных сервисов искусственного интеллекта, заставила некоторые компании обратить внимание на более быстрые модули LPDDR. Однако немодульный характер этой памяти означает, что в случае выхода из строя одного чипа памяти придется заменять целые платы. Будучи съемным, LPCAMM может обеспечить более высокую скорость, не превращая обслуживание в кошмар.

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Samsung сообщила, что тестирует и разрабатывает LPCAMM на неназванной платформе Intel, которая, как мы предполагаем, является мобильной Raptor Lake, но есть также небольшая вероятность, что она уже работает с чипами 14-го поколения Meteor Lake. Первые процессоры Meteor Lake будут представлены в конце этого года. Samsung заявила, что первые платы с LPCAMM мы увидим не раньше 2024 года. Первоначально поддержка LPCAMM будет ограничена платформами Intel.