После трех лет изучения этой окаменелости и попыток сопоставить останки паука-траппера с существующим видом, ученые пришли к выводу, что это совершенно новый вид.

Многие из нас, кто не живет в Австралии (а может быть и некоторые, кто живет), склонны связывать этот континент с ужасными огромными пауками, насекомыми и другими мерзкими тварями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно в Австралии в июне 2020 года была найдена "гигантская" окаменелость паука-мигаломорфа. Ученые три года изучали окаменелость и пытались сопоставить ископаемое с определенным видом пауков, но в итоге пришли к выводу, что это новый вид: Megamonodontium mccluskyi.

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Палеонтологи обнаружили окаменелость во время экскурсии в Макгратс-Флэт - исследовательского района в Новом Южном Уэльсе (Австралия), известного своим обилием окаменелостей эпохи миоцена. Этот регион известен тем, что в нем находится особый тип отложений, способный к исключительной сохранности ископаемых. Благодаря низкому содержанию кислорода в Макгратс-Флэт и других подобных месторождениях, порой даже могут сохраниться мягкие ткани и субклеточные структуры, которые позволяют ученым получить редкое представление о существах, живших тысячи и даже миллионы лет назад.

M. mccluskyi — одно из таких ископаемых. Его тело и ноги хорошо сохранились в структуре гетита и кремнезема. Предполагается, что этот паук, принадлежащий к семейству кистеперых пауков-мигаломорфов, жил 11-16 миллионов лет назад, когда Макгратс-Флэт был скорее влажным тропическим лесом, чем засушливым лугом, каким он является сегодня. Ученые считают, что обнаруженный паук является ближайшим сохранившимся родственником современного вида Monodontium, которые обитают в густых зарослях Папуа-Новой Гвинеи, Сингапура и Индонезии.

C: SEM-изображение педипальпы или лапки паука. D: Щетинки. Источник: Зоологический журнал Линнеевского сообщества.

Ученые из Канберрского университета Австралии изучили окаменелость с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM), которая использует сфокусированный луч электронов, чтобы выявить мельчайшие детали поверхности объекта. Это позволило им внимательно изучить хохлатые педипальпы и волосоподобные щетинки паука, которые помогли определить его принадлежность к паукам-ловцам с щетинистыми лапами. Когти паука служили для передвижения и захвата добычи, а щетинки помогали пауку ощущать вибрации, создаваемые хищниками.

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Несмотря на то, что длина тела M. mccluskyi составляла чуть менее дюйма (2,5 см), он в пять раз крупнее своих ныне живущих родственников и является вторым по величине ископаемым скорпионом, когда-либо найденным в мире. Это также первая окаменелость паука-мигаломорфа с кистеперыми лапками и всего лишь четвертый ископаемый паук, найденный в Австралии.