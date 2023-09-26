Компания просто не хочет полагаться на близлежащие энергосети для обеспечения работы своих облачных сервисов.

Такие крупные компании, как Microsoft, постоянно изучают новые методы элетроснабжения и охлаждения своих центров обработки данных. Согласно экологическим требованиям, огромные дата-центры должны быть расположены в геологически стабильных регионах, с достаточным количеством электроэнергии и воды, чтобы поддерживать их прохладу и позволять им работать без остановок, а также расти в соответствии с будущими потребностями. В последнее время это стало проблемой, поскольку энергосети в некоторых регионах вышли из строя из-за чрезмерного использования, вызванного аномальной жарой. Microsoft стремится избежать этой потенциальной проблемы, полностью отсоединив свои центры обработки данных от общей электросети. Вместо этого у компании будет собственная сеть, питаемая небольшим ядерным реактором.

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О планах компании Microsoft стало известно из объявления о вакансии "Главный руководитель программы по ядерным технологиям". В объявлении говорится, что компания ищет специалиста, который изучит новые метожы интеграции малого модульного реактора (SMR) в схему энергоснабжения своих центров обработки данных. Также компания ищет сотрудника для проведения "технической оценки интеграции SMR и микрореакторов для питания центров обработки данных, в которых работают облако Microsoft и искусственный интеллект". Удивительно, но эта должность предполагает работу на дому "до" 100% времени.





Этот небольшой реактор от компанииNuScale весит 700 тонн и может работать два года без дозаправки. Источник: NuScale

Как отмечает TechPowerUp, эти так называемые малые модульные реакторы намного меньше существующих атомных электростанций, что позволяет размещать их в непосредственной близости от дата-центра. Такое соседство смягчает любые проблемы, связанные с передачей энергии на большие расстояния. Такие компании, как Microsoft, также ищут способы перехода на экологически чистую энергию для своих центров обработки данных. Например, небольшой реактор, такой как реактор NuScale (изображение вверху), может производить 154 МВт в течение 12 лет без необходимости дозаправки. Производитель реактора утверждает, что самый большой микрореактор Voygr-12, требует всего 0,13 квадратных километров площади по сравнению с 243 квадратными километрами для ветровой и 55 квадратными километрами для солнечных батарей.

Такой смелый шаг последовал за предыдущими попытками Microsoft разместить центры обработки данных под водой, чтобы уменьшить проблемы с охлаждением. Хотя первые испытания этих подводных центров были успешными, Microsoft ограничена в том, насколько большими они могут их сделать, а также необходимо изучить долгосрочное воздействие такого количества тепла, сбрасываемого в местную морскую экосистему. Ранее также сообщалось о попытках компании Google построить свои "водные" центры обработки данных.

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Директор Microsoft по разработке термоядерных технологий написал о новой должности в LinkedIn, назвав ее не просто работой, а вызовом, что, похоже, сильно преуменьшено. Для реализации такого проекта, вероятно, потребуется много лет, учитывая, что небольшой модульный реактор NuScale был одобрен Комиссией по ядерному регулированию для использования в США, но ожидается, что полностью работоспособная установка начнет работать не раньше 2029 года.