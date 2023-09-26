Даже очень редкие NFT-коллекции сейчас стоят 0 долларов.

У нас плохие новости для тех, кто “инвестировал” в невзаимозаменяемые токены или NFT. Согласно новому исследованию, проведенному среди доступных в настоящее время NFT-коллекций, подавляющее большинство из них потеряли всякую ценность и сейчас стоят примерно 0 долларов. Это жесткий удар для тех пользователей, которые рассчитывали на высокие прибыли за счет изображений обезьян с сигаретой в зубах.

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Последнее исследование рынка NFT было проведено компанией dappGambl, специализирующейся на анализе криптовалютных "азартных игр". Чтобы понять текущую ситуацию на NFT-рынке, она изучила 73 257 существующих NFT-коллекций. По данным ресурса Kotaku, было обнаружено, что 69 795 коллекций имеют рыночную стоимость 0 эфиров (ETH), т.е. они ничего не стоят. Анализ сайта показывает, что 95% людей, владеющих NFT (около 23 миллионов человек), являются счастливыми владельцами инвестиций с нулевой стоимостью. Кроме того, в нем говорится, что обвал стоимости NFT является напоминанием о «высоком риске» этого рынка, который резко вырос в 2021 и 2022 годах, а затем рухнул из-за различных факторов.

NFT обычно продаются за криптовалюту Ethereum, поэтому, когда этот рынок рухнул, то же самое произошло и с NFT. Источник: RBC

В отчете подробно описывается резкий контраст в существующем балансе между спросом и предложением на NFT, по существу заявляя, что их "чеканится" слишком много, а спрос на них практически отсутствует. В качестве доказательства этого явления говорится, что 79% всех коллекций NFT остались непроданными. Такой дисбаланс между количеством доступных NFT и числом покупателей превращает рынок в рынок покупателя, снижая цены и позволяя покупателям быть более разборчивыми, утверждается в исследовании.

Хотя этот отчет, несомненно, является плохой новостью для тех, кто купил NFT на пике популярности, по мнению экспертов было вполне ожидаемо, что большинство этих «активов» не смогли сохранить свою ценность. Несмотря на то, что они имеют уникальную идентификацию в блокчейне, и владелец может заявить, что владеет исходной версией чего-либо, любой может просто щелкнуть правой кнопкой мыши NFT-изображение, чтобы сохранить его на свой компьютер и распечатать для своих целей. Некоторые экономисты назвали NFT-рынок новой финансовой пирамидой, где выиграли биржи, торговавшие NFT и художники, которые рисовали эти рисунки.

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Положительная сторона заключается в том, что некоторые NFT все еще имеют некоторую ценность. Если посмотреть на коллекцию Bored Ape Yacht Club, мы видим, что большинство NFT стоит около 1500 долларов, что не так уж и мало. Однако мы прекрасно помним, как эти изображения продавались за огромные деньги в 2022 году. Известно, что актер Сет Грин заплатил 300 000 долларов только за то, чтобы вернуть украденную у него собственную пиксельную обезьяну, что указывает на то, насколько ценными были эти изображения раньше. Год назад торговля NFT на OpenSea, которая была самой популярной биржей NFT, упала на удивительные 99% с пикового значения, так что результаты этого исследования не являются большим сюрпризом.