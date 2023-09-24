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Fantoci
В испанском городке подростки распространяли фейковые личные фотографии одноклассниц
Сгенерированные искусственным интеллектом изображения обнаженных детей навели шороху в испанском городке Альмендралехо.

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Небольшой провинциальный городок на юге Испании потрясен тем, что в социальных сетях без ведома девушек распространялись обнаженные изображения местных девочек-подростков. Эти изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта и обычных фотографий девочек в одежде, многие из которых были сворованы из их аккаунтов в соцсетях. Фотографии обрабатывались приложением с искусственным интеллектом, которое генерирует фейковое изображение девочек, но уже без одежды.

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На данный момент более 20 девочек в возрасте от 11 до 17 лет заявили, что стали жертвами использования этого приложения в Альмендралехо и окрестностях – городке в юго-западной провинции Бадахос, Испания.

«Это был обычный день, пока моя дочь не вернулась из школы и рассказала, что в интернете распространяются мои обнаженные фотографии», - сообщила Мария Бланко Райо, которая является матерью 14-летней школьницы. Я сразу у нее спросила, фотографировалась ли она голой, на что она ответила: «Нет, мамочка, это фейковые фотографии девочек, которые сейчас активно распространяют в интернете, и такие случаи уже есть и у других девочек в моем классе».

Дочь Марии Бланко Райо является одной из пострадавших девочек.

Мария сообщила, что родители 28 пострадавших девочек создали в городе группу поддержки. Полиция в настоящее время расследует инцидент и по сообщениям, как минимум 11 местных мальчиков уже опознаны как авторы фейковых обнаженных изображений, которые распространялись в популярных мессенджерах. Кроме того, следователи приняли заявления о том, что к одной из девочек применялся шантаж с использованием ее фейкового изображения. Последствия широкого распространения эротических фотографий по-разному сказались на пострадавших девочках. Госпожа Райо сообщила, что ее дочь справляется со стрессом, но некоторые девочки «теперь не покидают своего дома».

Альмендралехо – живописный городок с населением чуть более 30 000 человек, известный производством оливок и красных вин. Но он не привык к такому вниманию СМИ, которое принес этот случай, сделавший город национальной сенсацией. Во многом это заслуга матери одной из девочек, Мириам Аль Адиб. Она по профессии гинеколог и поэтому использовала свой известный аккаунт в соцсетях, чтобы вынести эту проблему на обсуждение испанской общественности.

Благодаря Мириам Аль Адиб распространение фейковых фотографий прекратилось.

Хотя многие изображения, вероятно, были созданы еще летом, дело всплыло лишь в последние дни сентября после того, как доктор Адиб опубликовала видео с успокаивающим сообщением для пострадавших девочек и их родителей.

«Мы не знали, сколько детей видели эти изображения, выкладывались ли они на порносайты – у нас были все эти опасения», - говорит она. «Когда вы становитесь жертвой преступления, например, если вас ограбили, вы подаете жалобу и не прячетесь, потому что вред причинил кто-то другой. Но при преступлениях сексуального характера жертва часто чувствует стыд, прячется и считает себя виноватой. Поэтому я хотела донести: это не ваша вина».

Следователи предъявили обвинения подросткам 12-14 лет. Испанское законодательство напрямую не рассматривает создание фотографий эротического и порнографического характера с участием совершеннолетних, хотя создание таких материалов с участием подростков до 18 лет может рассматриваться как детская порнография. Еще одно важное обвинение – нарушение законов о неприкосновенности личной жизни. В Испании подростки могут привлекаться к уголовной ответственности, начиная с 14 лет. Этот случай вызвал обеспокоенность даже у тех местных жителей, кто непосредственно не пострадал.

Испанские власти начали расследование по поводу изображений.

«Мы, у кого есть дети, очень встревожены», - говорит Хема Лоренцо, местная жительница, у которой есть сын 16 лет и дочь 12 лет. «Беспокоят две вещи: если у тебя сын, волнуешься, что он мог бы так поступить, а если дочь – волнуешься еще больше, потому что это акт насилия».

Франсиско Хавьер Герра, местный маляр, считает, что виноваты родители мальчиков, замешанных в этом деле. «Они должны были что-то предпринять раньше, например, отобрать телефоны или установить приложение, отслеживающее действия детей в сети». Это не первый подобный случай, получивший огласку в Испании. Ранее в этом году в интернете появились сгенерированные искусственным интеллектом обнаженные изображения певицы Росалии.

«Женщины из разных стран мира писали мне, что такое случалось и с ними, и они не знают, что делать», - говорит Мириам Аль Адиб. «Сейчас это происходит по всему миру. Единственное отличие в том, что в Альмендралехо мы подняли шумиху».

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Вызывает обеспокоенность, что приложения, подобные использованным в Альмендралехо, становятся все более распространенными. Хавьер Искьердо, руководитель подразделения по защите детей в киберпреступном отделе национальной полиции, заявил испанским СМИ, что такие преступления больше не ограничиваются «парнем, который скачивает детское порно из даркнета или какого-то скрытого интернет-форума». Он добавил: «Старые методы преступлений никуда не делись и все еще происходят, но теперь появились новые вызовы, а именно легкий доступ к приложениям, который дети получают в очень раннем возрасте к таким технологиям, как в этом случае».

#искусственный интеллект #испания #deepfake #дипфейк #альмендралехо
Источник: bbc.co.uk
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