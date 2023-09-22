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Fantoci
Появилась видеокарта Asus ROG Matrix RTX 4090 с внушительной ценой в 3200 долларов
Одна из видеокарт подписана генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом и выставлена на благотворительный аукцион.

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Еще в мае на выставке Computex компания Asus представила свою самую роскошную видеокарту - ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum 24 ГБ GDDR6X. Благодаря своему уникальному дизайну и функциям эта видеокарта находится на грани между высокопроизводительным разогнанным графическим процессором и изготовленной на заказ видеокартой для мелкосерийного производства. Когда Asus анонсировала ее, цена все еще оставалась под вопросом, хотя эксперты предполагали, что она будет стоить около 2000 долларов. Теперь Asus официально подтвердила цену, и она оказалась еще выше - шокирующие 3200 долларов. Наша память не идеальна, но, похоже, что это самая дорогая игровая видеокарта из когда-либо созданных, не считая пандемических махинаций.

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Видеокарты Asus ROG Matrix всегда были вершиной инженерного искусства компании, и цены на них соответствовали топ-уровню. Однако по какой-то причине компания не выпустила версию Ampere (RTX 3090), поскольку предыдущей версией была плата RTX 2080 Ti, как cообщает Videocardz. Теперь же серия "Matrix" возвращается, блистая инновациями и элегантностью. Помимо использования 360-мм радиатора для охлаждения графического процессора и компонентов платы, эта первая видеокарта, в которой вместо стандартной термопасты используется жидкий металл. Раньше этого никогда не делалось с видеокартам с жидкостным охлаждением, поскольку при разжижении металл просто стекал с кристалла графического процессора. Чтобы решить эту дилемму, Asus разработала барьер вокруг теплообменника, позволяющий металлу оставаться на месте вне зависимости от расположения видеокарты.

В ROG Matrix используется жидкометаллическая термопаста, что является на данный момент уникальным решением на рынке. Источник: Asus

Asus также выставит на аукцион одну видеокарту, подписанную генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом. В этой специальной версии его инициалы нацарапаны на верхней части видеокарты, чтобы владелец мог похвастаться перед друзьями уникальной видеокартой. Выручка от этого аукциона будет направлена в фонд Make-A-Wish. Начнется аукцион через несколько дней, так что у вас будет достаточно времени, чтобы хорошо подумать о приобретении эксклюзивной видеокарты с подписью "народного любимца" Дженсена Хуанга.

Эта видеокарта достаточно мощная во всех отношениях, с частотой ускорения 2,670 МГц - на 6% выше, чем у стандартной, и TDP 500 Вт, что на 50 Вт больше, чем у обычной видеокарты. Asus утверждает, что видеокарту также можно настроить на потребление до 600 Вт — максимальной мощности, допускаемой кабелем 12 ВHPWR. Это делает ее самой мощной видеокартой, которую можно купить в 2023 году.

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Что касается тестов, по данным Overlclock3d.net, она действительно немного быстрее, чем RTX 4090 Founders Edition. Однако она не в два раза быстрее, несмотря на то, что стоит в два раза дороже. Этого и следовало ожидать, поскольку в наши дни Nvidia не оставляет большого запаса мощности для разгона. Мы все понимает, что видеокарта такого рода - это не про производительность. Речь также идет о внешнем виде, бесшумной работе и ее престиже. Если вы этого всегда хотели и есть деньги, то ROG Matrix создана специально для ярых фанатов Nvidia. Остальным же интересно будет посмотреть на инженерные и дизайнерские решения, воплощенные в эксклюзивной видеокарте.

#nvidia #asus #rtx 4090 #asus rog matrix rtx 4090
Источник: videocardz.com
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