OSIRIS-REx собрал все необходимые образцы астероида и сейчас готовится к посадке в штате Юта.

Всего через несколько дней на Землю прибудет важный космический груз. Космический корабль НАСА OSIRIS-REx был запущен семь лет назад и скоро подлетит к Земле для сбрасывания капсулы с образцами космического объекта в пустыню штата Юта. Внутри нее ученые ожидают обнаружить самый большой образец реголита астероида из когда-либо добытых. До последнего момента что-то может пойти не так, но астрономы надеются на успешное приземление.

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НАСА запустило космический корабль OSIRIS-REx в 2016 году на борту ракеты-носителя ULA Atlas V. Он провел два года в крейсерском режиме, чтобы достичь астероида 101955 Бенну. В конце 2020 года OSIRIS-REx вошел в историю, когда он коснулся космического камня и собрал важные образцы. Всего за год до этого японская миссия «Хаябуса-2» провела аналогичную операцию на астероиде Рюгу, используя плотные металлические снаряды, чтобы взорвать поверхностный материал и собрать в контейнер мелкие образцы. OSIRIS-REx применил более мягкий подход, применив струю сжатого азота. Похоже, что метод НАСА сработал даже лучше, чем ожидалось. После сбора проб контейнер был настолько полон, что не сразу закрылся.

Целью миссии было собрать на астероиде Бенну не менее 60 граммов материала, но, возможно, удалось собрать значительно больше. По предварительным оценкам, зонд может нести до двух килограммов астероидного материала. Точные данные мы узнаем, когда контейнер с образцом окажется в безопасности на Земле.

Посадка запланирована на воскресенье, 24 сентября. Космический корабль недавно произвел окончательную корректировку курса при подготовке к посадке. На Землю вернется только часть космического корабля — после сброса образца остальная часть корабля получит название "OSIRIS-APEX". Этот "старый-новый" аппарат направится к потенциально опасному астероиду, сближающемуся с Землей. Он будет вращаться вокруг Апофиса в течение 18 месяцев, в течение которых спустится на поверхность для более детального изучения.

Сравнение размеров Апофиса с земными сооружениями и другими космическими камнями.

Тем временем образец Бенну (ученые очень надеються) благополучно прибудет на Землю. Капсула с образцом, шириной около метра, войдет в атмосферу на скорости почти 30 000 км/ч. После раскрытия парашютов контейнер с образцами должен мягко приземлиться на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата в штате Юта рано утром в воскресенье. НАСА выбрало Бенну, потому что он принадлежит к классу объектов, известных как астероиды B-типа. Эти космические камни практически не подвергались геологическим изменениям с момента своего образования, что делает их капсулой времени из ранней Солнечной системы.

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НАСА не хочет подвергать риску загрязнения нетронутый образец с этого астероида, поэтому после посадки контейнер будет доставлен вертолетом прямо в Космический центр имени Джонсона. В этом сверхчистом объекте НАСА также хранит лунные камни, оставшиеся после миссий Аполлон. Затем в течение нескольких недель команда будет изучать полученные образец астероида. НАСА заявила, что 11 октября планирует публично обнародовать образцы астероидов.