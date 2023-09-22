В играх могут перестать использовать исходное разрешение, потому что DLSS 3.5 с искусственным интеллектом делают картинку намного лучше, считает Nvidia.

Когда Nvidia впервые продемонстрировала технологию Deep Learning Super Sampling (DLSS) на своих графических процессорах Turing, геймеры были настроены скептически. Возник разумный вопрос, стоит ли жертвовать визуальным качеством игры ради увеличения частоты кадров. Ведь мы всегда могли сделать это, просто понизив настройки графики на пару пунктов. Затем Nvidia представили генерацию кадров с помощью искусственного интеллекта в DLSS 3, и снова геймеры задумались, поскольку эти "фальшивые кадры" выглядели странно в некоторых игровых сценах. Теперь Nvidia утверждает, что все эти вопросы позади, потому что DLSS превзошла традиционную растеризацию с исходным разрешением и является наилучшим вариантом для достижения максимальной визуальной четкости.

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Такое сомнительное заявление сделал инженер Nvidia во время интервью изданию Digital Foundry. Дискуссия проходила в рамках рекламной кампании Nvidia и CD Projekt Red, посвященной выходу дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, в котором теперь используется новейшая версия технологии компании - DLSS 3.5 с реконструкцией лучей. Cyberpunk с момента своего релиза является полигоном для новейших технологий рендеринга Nvidia, включая самый жесткий режим трассировки лучей, получивший название Overdrive, и обновленную технологию трассировки путей, которая уничтожит любую современную видеокарту без использования масштабирования. На данный момент доступна версия игры 2.0, которая не имеет каких-то новых дополнений, а является обновленной версией оригинала, которая поддерживает DLSS 3.5. Новая версия DLSS как раз и являлась главной темой дискуссии Якуба Кнапика из CD Project, журналистов Digital Foundry и инженеров Nvidia.





Во время оживленной дискуссии вице-президент Nvidia Брайан Катанзаро подлил масла в огонь, заявив: «Картинка Cyberpunk 2077 с использованием DLSS гораздо "реальнее", чем кадры традиционной графики. Если вспомнить все графические трюки, все окклюзии, тени, фальшивые отражения, эффекты на экране... Растровое изображение в целом — это просто сплошная фальшивка, верно? Итак, мы можем выбросить все это и начать выполнять трассировку пути и на самом деле можем получить реальные тени и истинные отражения», - написано в стенограмме часового разговора, опубликованной Wccftech.

На этом он не остановился и заявил: «Единственный доступный нам способ сделать такую картинку — генерировать огромное количество пикселей с помощью ИИ. Было бы слишком сложно вычислительно делать рендеринг с трассировкой пути без подобных технологий. Поэтому мы отказывается от старых графических трюков, и я думаю, что в конечном итоге с помощью DLSS 3.5 мы получим больше реальных пикселей, чем без нее».

Якуб Кнапик из CD Projekt согласился, заявив, что традиционная растеризация — это набор хитростей, поскольку она включает в себя такие элементы, как нарисованное освещение и отражения, а не реальные пиксели, рассчитанные путем трассировки пути, а DLSS предлагает «что-то среднее». Он сказал: «В былые времена можно было сказать, что геймеры жертвовали качеством картинки ради стабильного игрового процесса, используя DLSS, но с DLSS 3.5 изображение действительно, бесспорно, выглядит лучше, чем без него».





Было бы неловко, если бы Кнапик не согласился с инженером Nvidia, учитывая длительное сотрудничество между их компаниями. Тем не менее, большинство геймеров согласятся, что DLSS 3 с трассировкой лучей и путей, а также генерацией кадров выглядит лучше, чем исходное разрешение, благодаря более реалистичному освещению, включающему тени и отражения.

Наверно все согласятся, что наилучшую визуальную достоверность обеспечивало бы родное разрешение с трассировкой путей, но без масштабирования Однако такая комбинация невозможна на современных графических процессорах и не будет возможной в течение многих лет. По мнению Nvidia, искусственный интеллект более реалистичен в рендеринге компьютерных игр, чем традиционная растеризация. Со временем ситуация улучшится, поскольку искусственный интеллект станет умнее.

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Дополнение Phantom Liberty от CD Projekt выйдет 26 сентября, но новая версия игры стала доступна ещё вчера вместе с новыми драйверами Nvidia, которые поддерживают DLSS 3.5. Теперь мы можем самостоятельно увидеть, как работает новая технология, и решить, действительно ли она красивее, чем родное разрешение.