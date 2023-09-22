Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Nvidia: искусственный интеллект поднял качество картинки игрового процесса выше исходного разрешения
В играх могут перестать использовать исходное разрешение, потому что DLSS 3.5 с искусственным интеллектом делают картинку намного лучше, считает Nvidia.

реклама

Когда Nvidia впервые продемонстрировала технологию Deep Learning Super Sampling (DLSS) на своих графических процессорах Turing, геймеры были настроены скептически. Возник разумный вопрос, стоит ли жертвовать визуальным качеством игры ради увеличения частоты кадров. Ведь мы всегда могли сделать это, просто понизив настройки графики на пару пунктов. Затем Nvidia представили генерацию кадров с помощью искусственного интеллекта в DLSS 3, и снова геймеры задумались, поскольку эти "фальшивые кадры" выглядели странно в некоторых игровых сценах. Теперь Nvidia утверждает, что все эти вопросы позади, потому что DLSS превзошла традиционную растеризацию с исходным разрешением и является наилучшим вариантом для достижения максимальной визуальной четкости.

реклама

Такое сомнительное заявление сделал инженер Nvidia во время интервью изданию Digital Foundry. Дискуссия проходила в рамках рекламной кампании Nvidia и CD Projekt Red, посвященной выходу дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, в котором теперь используется новейшая версия технологии компании - DLSS 3.5 с реконструкцией лучей. Cyberpunk с момента своего релиза является полигоном для новейших технологий рендеринга Nvidia, включая самый жесткий режим трассировки лучей, получивший название Overdrive, и обновленную технологию трассировки путей, которая уничтожит любую современную видеокарту без использования масштабирования. На данный момент доступна версия игры 2.0, которая не имеет каких-то новых дополнений, а является обновленной версией оригинала, которая поддерживает DLSS 3.5. Новая версия DLSS как раз и являлась главной темой дискуссии Якуба Кнапика из CD Project, журналистов Digital Foundry и инженеров Nvidia.


Во время оживленной дискуссии вице-президент Nvidia Брайан Катанзаро подлил масла в огонь, заявив: «Картинка Cyberpunk 2077 с использованием DLSS гораздо "реальнее", чем кадры традиционной графики. Если вспомнить все графические трюки, все окклюзии, тени, фальшивые отражения, эффекты на экране... Растровое изображение в целом — это просто сплошная фальшивка, верно? Итак, мы можем выбросить все это и начать выполнять трассировку пути и на самом деле можем получить реальные тени и истинные отражения», - написано в стенограмме часового разговора, опубликованной Wccftech.

На этом он не остановился и заявил: «Единственный доступный нам способ сделать такую картинку — генерировать огромное количество пикселей с помощью ИИ. Было бы слишком сложно вычислительно делать рендеринг с трассировкой пути без подобных технологий. Поэтому мы отказывается от старых графических трюков, и я думаю, что в конечном итоге с помощью DLSS 3.5 мы получим больше реальных пикселей, чем без нее».

Якуб Кнапик из CD Projekt согласился, заявив, что традиционная растеризация — это набор хитростей, поскольку она включает в себя такие элементы, как нарисованное освещение и отражения, а не реальные пиксели, рассчитанные путем трассировки пути, а DLSS предлагает «что-то среднее». Он сказал: «В былые времена можно было сказать, что геймеры жертвовали качеством картинки ради стабильного игрового процесса, используя DLSS, но с DLSS 3.5 изображение действительно, бесспорно, выглядит лучше, чем без него».


Было бы неловко, если бы Кнапик не согласился с инженером Nvidia, учитывая длительное сотрудничество между их компаниями. Тем не менее, большинство геймеров согласятся, что DLSS 3 с трассировкой лучей и путей, а также генерацией кадров выглядит лучше, чем исходное разрешение, благодаря более реалистичному освещению, включающему тени и отражения.

Наверно все согласятся, что наилучшую визуальную достоверность обеспечивало бы родное разрешение с трассировкой путей, но без масштабирования Однако такая комбинация невозможна на современных графических процессорах и не будет возможной в течение многих лет. По мнению Nvidia, искусственный интеллект более реалистичен в рендеринге компьютерных игр, чем традиционная растеризация. Со временем ситуация улучшится, поскольку искусственный интеллект станет умнее.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Дополнение Phantom Liberty от CD Projekt выйдет 26 сентября, но новая версия игры стала доступна ещё вчера вместе с новыми драйверами Nvidia, которые поддерживают DLSS 3.5. Теперь мы можем самостоятельно увидеть, как работает новая технология, и решить, действительно ли она красивее, чем родное разрешение.

#nvidia #cyberpunk 2077 #искусственный интеллект #dlss 3.5 #cyberpunk 2077: phantom liberty
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Cyberpunk 2077 получила поддержку NVIDIA DLSS 3.5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
6
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
4
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
NASA показало снимок обратной стороны Луны, которую раньше никто не видел
3
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
3
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
1
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
4
Какие iPhone стоит покупать в 2023 году
1
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
19
Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada сообщила о кибератаке
+
Купленный на Best Buy Core i9-13900K оказался муляжом без внутренних компонентов
7
Экс аналитик ЦРУ – Пентагон сильно напуган из-за того, что у России есть гиперзвуковое оружие
2
Основатель Oracle неожиданно продемонстрировал Tesla Cybertruck в полицейском исполнении
4
Результаты тестирования защитника Microsoft, антивируса Касперского и McAfee стали хуже
3
Новый игровой контроллер PS5 Pro от NACON решает проблему дрейфа стика джойстика
1
В российских больницах и поликлиниках могут ввести масочный режим
+
Прокуратура Швеции: расследование по «Северным потокам» завершится к концу года
1
Тесты процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy показали увеличение мощности на 49%
2
В России майнерам больше не рады – власти хотят увеличить цену на электричество до 4 раз
6
Украинские пилоты меняют тактику из-за российских систем РЭБ
2

Популярные статьи

Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
19
Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
5
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
28
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
2
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
41
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
6
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
93
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
3

Сейчас обсуждают

Игорь Быков
15:59
Так займи, потом не отдавай сам себе, и завали сам себя за долги.
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Gepard
15:57
на сайте ап, сам ищи не маленький
Германия опасается, что как только Трамп станет президентом, РФ и США договорятся по Украине
Игорь Быков
15:56
Вообще похрен на фанбойство, и красные карты у меня были, и зеленые, всеми был доволен. Но вот сейчас по сумме технологий, зеленые люто имбуют. Вот имею неавно купленный ноу с 4060 (еще и ужатой в 75...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Заблокированный Пользователь
15:54
крутой облачный гейминг
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
Заблокированный Пользователь
15:54
не забываем что у тебя привкус белой субстанции семенной за щекой
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
Roditch
15:51
Уже пользуются. Техника с содержанием асбеста выводится из эксплуатации. У британцев вообще своеобразный подход к созданию бронетехники, одно только раздельно картузное-заряжание в Челленджере чего то...
Express: Британия могла отправить ВСУ бронетехнику с "отравленными" ядовитым асбестом корпусами
Vito Vago
15:50
Из Баварии. Как было , так и осталось. Проезжая видел 95 по 1.97 евро. 19.09.2023. на автобане было 2.43 евро. Shell _самая дорогая.
Цены на топливо в Европе подскочили сразу на 5% после введенного запрета России на экспорт бензина
Максим
15:49
Оптимизация относится в целом к коду игры,а не к рендерингу картинки. DLSS это хитрость.Картинка в нативном 4к всегда будет намного лучше,чем 4к DLSS
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
Иннокентий Васильевич
15:48
Да вон "боты" повыше забесплатно готовы это "не масло" жрать ложками
Аналитики отмечают резкое падение продаж Starfield
Vito Vago
15:47
Цитата: "...чтобы встретиться с лидерами канадского бизнеса и обсудить дальнейшие инвестиции в частный сектор Украины". БИЗНЕС, в страну 404? Отменную смесь втягивает.
Германия опасается, что как только Трамп станет президентом, РФ и США договорятся по Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем