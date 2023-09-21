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Fantoci
Федеральный судья США заявил, что Microsoft сама виновата в утечке конфиденциальных документов
Юристы компании Microsoft загрузили секретную информацию на незащищенный сайт.

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У юристов и PR-команды Microsoft была напряженная неделя, но сегодня она стала еще хуже. В понедельник во время судебного разбирательства с Федеральной торговой комиссией США (FTC) произошла утечка конфиденциальных документов, касающихся планов компании в области облачного гейминга, новой модернизированный Xbox Series X и даже провала облачного сервиса Stadia от Google. На этом черная полоса у Microsoft не закончилась, потому что федеральная судья Жаклин Скотт Корли в постановлении Окружного суда США Северного округа Калифорнии заявила, что в утечке виновата сама компания Microsoft.

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Федеральный судья сообщила, что 7 сентября суд обязал FTC и Microsoft предоставить по "защищенной облачной ссылке" вещественные доказательства, связанные с судебным разбирательством. 14 февраля Microsoft предоставила свою ссылку, и суд загрузил материалы на общедоступную веб-страницу, созданную специально для этого дела. По неизвестным суду причинам эти материалы содержали конфиденциальную информацию, которую Microsoft не подвергла цензуре.

Учитывая общественный резонанс, вызванный текущей битвой между Microsoft и Федеральной торговой комиссией, распространение этих нередактированных документов в интернете было лишь вопросом времени. Из-за оплошности юристов Microsoft теперь у нас есть информация о планах компании по созданию гибридного облачного Xbox, а также о модернизации консоли Series X, что противоречит словам главы подразделения Xbox Фила Спенсера, который ранее заявил, что Microsoft этого не будет делать. У нас даже есть подробности о том, как Google запорола Stadia, что в конечном итоге привело к краху облачного игрового сервиса. 

Stadia должна была стать прямым конкурентом облачного игрового потокового сервиса GeForce Now от Nvidia.

После всего случившегося Microsoft сообщила суду, какие документы не подлежат огласке, в результате чего эти документы были удалены. Но практически ничто не исчезает из интернета навсегда, особенно если речь идет о сенсационных подробностях будущих продуктов крупной компании. «Мы видели, как обсуждаются старые электронные письма и документы», — написал Спенсер в Твиттере/Х во вторник. «Тяжело видеть, как работа нашей команды выкладывается в открытый доступ, ведь так много изменилось, и есть чему радоваться как сейчас, так и в будущем. Мы поделимся реальными планами, когда будем готовы».

Тем временем, Федеральная торговая комиссия, вероятно, испытала облегчение после подтверждения судьей Корли о ее невиновности, о чем во вторник попытался сообщить директор агентства по связям с общественностью. «FTC не несет ответственности за утечку планов Microsoft в отношении ее игр и консолей на веб-сайт суда», — написал Дуглас Фаррар на сайте X.  

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Согласно решению судьи Корли, Microsoft и FTC должны повторно представить свои судебные материалы по новой защищенной "облачной" ссылке до 22 сентября. Кроме того, обе стороны должны подать подписанное свидетельство, подтверждающее, что они просмотрели представленные доказательства и подтвердили, что они не содержат конфиденциальную информацию. 

#microsoft #xbox series x #stadia #ftc
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