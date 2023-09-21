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Fantoci
Intel добавит вертикальный кэш в будущие процессоры, аналогично тому, как это делает AMD
Генеральный директор Intel заявил, что будет использовать кэш-память на кристалле, но их подход будет в чем-то отличаться от подхода AMD.

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Все мы знаем, что подражание - самая искренняя форма лести, и поэтому генеральный директор Intel на этой неделе сделал своему конкуренту AMD самый большой комплимент из всех возможных. На мероприятии, посвященном инновациям, Пэт Гелсингер заявил, что Intel действительно будет использовать в будущих процессорах кэш-память на кристалле, аналогичную 3D V-Cache от AMD. По словам Гелсингера, этот сочный кусок дополнительного L3-кэша не попал в новейшую архитектуру компании под кодовым названием Meteor Lake, но появится в будущем. Это откровение стало первым случаем, когда Intel в открытую скопировала чужую технологию и признала наличие больших изменений в своей дорожной карте, но пока неизвестно, когда это произойдет и какую форму она примет.

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Неожиданное заявление генерального директора было сделано на пресс-конференции в рамках мероприятия Innovation, где один из журналистов спросил его о V-Cache от AMD. Как сообщает Tom's Hardware, господина Гелсингера спросили, пойдет ли Intel по стопам AMD, добавив в будущие чипы кэш-память с 3D-стеком. Он ответил: «Когда вы упоминаете V-Cache, то вы говорите об узкоспециализированной технологии, которую TSMC уже предоставляет некоторых своим клиентам. Как вы знаете, ранее мы не использовали дополнительный кэш в своих чипах. Эта конкретная технология не будет применяться в Meteor Lake, но в нашей дорожной карте мы видим идею 3D-кремния, где кэш будет располагаться на одном кристалле, а вычисления процессора - на стеке поверх него и, очевидно, с помощью EMIB и Foveros мы сможем комбинировать различные возможности».

Для V-Cache от AMD требуются наполнители по бокам, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления IHS. Источник: AMD

Давайте проанализируем его слова, во-первых, он говорит, что V-Cache — это технология, характерная только для TSMC, что верно. Но Intel является клиентом TSMC и использует ее производственные линии для изготовления трех из четырех плиток в Meteor Lake. Таким образом, вполне возможно, что Intel сможет использовать эту технологию в будущем. Однако, поскольку речь идет о вычислительной плитке, изготовленной самой Intel, похоже, что компания хочет сделать все по-другому, хотя и не уточняет, чем новая "конструкция L3-кэша" будет отличаться от того, что делает AMD. Кроме того, компания напрямую конкурирует с TSMC за право похвастаться своими инженерными достижениями, поэтому вполне логично, что она захочет разработать собственное решение, даже если оно будет в чем-то имитировать решение TSMC.

Эксперты считают, что у Intel есть своя собственная версия этой технологии, над которой она сейчас работает, и которая полностью повторяет технологию AMD V-Cache. Пэт Гелсингер заявил, что "у нас будет кэш на кристалле", а это именно то, чем является V-Cache. По его словам, Intel будет использовать технологии стекирования кристаллов как для своих "маленьких" или E-ядер в рамках концепции big.LITTLE, так и для своих более крупных чипов, предназначенных для рабочих нагрузок искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Кроме того, он намекнул, что эта технология будет производиться на его собственных заводах, так как она будет доступна для клиентов фонда Intel Foundry Solutions (IFS).

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Нам придется немного подождать, чтобы узнать, в каких чипах будет использоваться эта технология, поскольку она не упоминалась ни в одной из грядущих архитектур. Когда V-Cache появится в процессорах Intel, то AMD лишится своего главного козыря. Однако появились сообщения, что AMD также серьезно рассматривает возможность использования гибридных конструкций чипов, как у Intel и ARM, так что заимствование идей в полупроводниковой индустрии скоро станет распространенным явлением.

#amd #intel #3d v-cache #intel foundry solutions #вертикальный кэш
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