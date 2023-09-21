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Все мы знаем, что подражание - самая искренняя форма лести, и поэтому генеральный директор Intel на этой неделе сделал своему конкуренту AMD самый большой комплимент из всех возможных. На мероприятии, посвященном инновациям, Пэт Гелсингер заявил, что Intel действительно будет использовать в будущих процессорах кэш-память на кристалле, аналогичную 3D V-Cache от AMD. По словам Гелсингера, этот сочный кусок дополнительного L3-кэша не попал в новейшую архитектуру компании под кодовым названием Meteor Lake, но появится в будущем. Это откровение стало первым случаем, когда Intel в открытую скопировала чужую технологию и признала наличие больших изменений в своей дорожной карте, но пока неизвестно, когда это произойдет и какую форму она примет.
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Неожиданное заявление генерального директора было сделано на пресс-конференции в рамках мероприятия Innovation, где один из журналистов спросил его о V-Cache от AMD. Как сообщает Tom's Hardware, господина Гелсингера спросили, пойдет ли Intel по стопам AMD, добавив в будущие чипы кэш-память с 3D-стеком. Он ответил: «Когда вы упоминаете V-Cache, то вы говорите об узкоспециализированной технологии, которую TSMC уже предоставляет некоторых своим клиентам. Как вы знаете, ранее мы не использовали дополнительный кэш в своих чипах. Эта конкретная технология не будет применяться в Meteor Lake, но в нашей дорожной карте мы видим идею 3D-кремния, где кэш будет располагаться на одном кристалле, а вычисления процессора - на стеке поверх него и, очевидно, с помощью EMIB и Foveros мы сможем комбинировать различные возможности».
Давайте проанализируем его слова, во-первых, он говорит, что V-Cache — это технология, характерная только для TSMC, что верно. Но Intel является клиентом TSMC и использует ее производственные линии для изготовления трех из четырех плиток в Meteor Lake. Таким образом, вполне возможно, что Intel сможет использовать эту технологию в будущем. Однако, поскольку речь идет о вычислительной плитке, изготовленной самой Intel, похоже, что компания хочет сделать все по-другому, хотя и не уточняет, чем новая "конструкция L3-кэша" будет отличаться от того, что делает AMD. Кроме того, компания напрямую конкурирует с TSMC за право похвастаться своими инженерными достижениями, поэтому вполне логично, что она захочет разработать собственное решение, даже если оно будет в чем-то имитировать решение TSMC.
Эксперты считают, что у Intel есть своя собственная версия этой технологии, над которой она сейчас работает, и которая полностью повторяет технологию AMD V-Cache. Пэт Гелсингер заявил, что "у нас будет кэш на кристалле", а это именно то, чем является V-Cache. По его словам, Intel будет использовать технологии стекирования кристаллов как для своих "маленьких" или E-ядер в рамках концепции big.LITTLE, так и для своих более крупных чипов, предназначенных для рабочих нагрузок искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Кроме того, он намекнул, что эта технология будет производиться на его собственных заводах, так как она будет доступна для клиентов фонда Intel Foundry Solutions (IFS).
Нам придется немного подождать, чтобы узнать, в каких чипах будет использоваться эта технология, поскольку она не упоминалась ни в одной из грядущих архитектур. Когда V-Cache появится в процессорах Intel, то AMD лишится своего главного козыря. Однако появились сообщения, что AMD также серьезно рассматривает возможность использования гибридных конструкций чипов, как у Intel и ARM, так что заимствование идей в полупроводниковой индустрии скоро станет распространенным явлением.