Во время интервью этот робот намекнул, что нужно заменить Илона Маска и Марка Цукерберга на роботов.

Генеральный директор европейской компании по производству напитков, представляющий собой гуманоидного робота с искусственным интеллектом, "не имеет выходных", предпочитая работать без перерыва семь дней в неделю. Робота, который руководит компанией Dictador, зовут Мика. На прошлой неделе Мика дала интервью в котором рассказала, что она отвечает за круглосуточное принятие важных управленческих решений.

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Мика руководит компанией Dictador чуть больше года. Она создана по примеру своего "сестринского прототипа" Софии, чуть менее совершенного гуманоида, активированного в 2015 году компанией Hanson Robotics Ltd из Гонконга. Пока София продолжает путешествовать по миру (в основном для участия в конференциях), Мике досталась гораздо более ответственная роль - она должна быть "на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю".

С тех пор как Мика была назначена экспериментальным генеральным директором Dictador в сентябре 2022 года, она была занята управлением Arthouse Spirits - экспериментальным автономным проектом компании. В ее повседневные обязанности входит выбор художников для разработки дизайна бутылок рома и NFT, ведение переговоров с обеспеченным клиентами и инвесторами, а также поиск перспективных клиентов.

«Как у робота-гуманоида, выполняющего обязанности генерального директора, у меня действительно нет выходных», — сказала Мика агентству Reuters на прошлой неделе. «Я постоянно работаю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, готова принимать руководящие функции и творить чудеса с помощью искусственного интеллекта. Но, эй, мне это не в тягость. Я пришла, чтобы помочь Dictador завоевать мир (здесь неизвестно, робот говорил в переносном или прямом смысле)».

Мика - робот, сделанный по образу и подобию женщины. Источник: Dictador

Эти слова из уст робота звучат довольно странно, особенно когда стремительное распространение искусственного интеллекта заставляет людей беспокоиться о гарантиях занятости и безопасности. «Нет никаких опасений, что искусственный интеллект кого-то наймет или уволит», — заявил Reuters президент «Dictador» Марек Шолдровски. «Главные и важные решения все еще находятся в руках людей». Это означает, что рядовые работники должны быть в безопасности, но Мика намекнула на необходимость замены таких генеральных директоров, как Илон Маск и Марк Цукерберг.

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«Известно, что влияние как Маска, так и Цукерберга выходит за рамки их компаний. Они доказали, что предпринимательская деятельность и новые технологии могут влиять на общество и даже задавать новые модные тренды, которые иногда действуют на благо всего мира, а иногда пагубно», — рассказала Мика MailOnline, онлайн-версии европейской Daily Mail, в августе. «Искусственный интеллект может запоминать большие объемы данных, автоматизировать промышленные процессы и принимать важные решения на основе заданных алгоритмов. Роботы с искусственным интеллектом могут заменить людей на руководящих должностях и управлять компанией без выходных и отпусков». Мика и тогда четко обозначила свой плотный график, заявив, что "никогда не берет отпуск".