Темные камни скатились с вершины горы Шарп, куда Curiosity никогда не сможет добраться.

В последнее время с Марса поступали новости только о марсоходе "Perseverance" и его помощнике-вертолете, и кажется все забыли, что это не единственный марсоход, исследующий Красную планету. "Curiosity" усердно работал над исследованием Марса более десяти лет, и вот НАСА сообщило, что после двух неудачных попыток он наконец-то добрался до интереснейшего геологического образования. Чтобы отпраздновать это событие, НАСА выпустило 360-градусное видео хребта Гедиз Валлис, который, по мнению ученых, является свидетельством огромного наводнения в далеком прошлом планеты.

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С 2014 года "Curiosity" поднимается на гору Шарп, центральную вершину кратера Гейла. В первые два раза, когда ученые НАСА пытались добраться до хребта, марсоход был вынужден повернуть назад из-за острых скал и крутых склонов. Ученые не стали рисковать, потому что боялись повредить марсоход и начали искать другие пути. Наконец, 14 августа команда нашла удачное место, откуда "Curiosity" смог приблизиться к хребту Гедиз Валлис.

Хребет Гедиз Валлис занимает большую часть горного склона и достигает высоты 21 метра. Геологи полагают, что хребет является результатом обвала обломков - образования, наблюдаемого как на Земле, так и на Марсе и связанного со стеканием воды по склону. За миллиарды лет, прошедшие с момента высыхания Марса, хребет был разрушен, но обломки остались.

Команде не терпелось поближе познакомиться с хребтом Гедиз Валлис, поскольку он содержит темные камни, некоторые из которых размером с автомобиль, которые со временем переместились в их нынешнее местоположение с более высокой горы высотой 5 километров. Это означает, что марсоход сможет изучать образцы из тех регионов, куда он никогда не сможет добраться из-за крутого склона.





"Curiosity" провел 11 дней, изучая хребет Гедиз Валлис, делая фотографии и изучая аномальные темные скалы. «Огромные валуны скатились с верхушки горы и рассыпались у ее подножья», — рассказал геолог и член команды "Curiosity" Уильям Дитрих. «Полученные данные помогут ученым лучше понять подобные явления на Марсе, а также и на Земле, где они представляют естественную опасность».

19 августа марсоход с помощью своей камеры Mastcam сделал 136 снимков этого образования, которые были сшиты вместе для создания видеомозаики, представленной выше. Это полное 360-градусное видео, так что вы можете перетаскивать кадр вверх, чтобы увидеть, как возвышается хребет, усеянный темными скалами, которые выделяются на фоне остального ландшафта.

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Ученые все еще анализируют данные с хребта Гедиз Валлис, но марсоход уже готовится к следующему приключению. Он проложил курс к каналу над хребтом. Ученые надеются, что это поможет им определить, как и когда вода стекала по склонам горы Шарп, образуя хребет Гедиз Валлис.