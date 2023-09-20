Разработчикам компании Microsoft надоело смотреть как пользователи издеваются на рисовалкой Paint и поэтому решили вывести ее на новый уровень редактирования изображений.

MS Paint когда-то был полезен только тем, чтобы скоротать время, когда у вас не работал интернет, но благодаря множеству бесплатных обновлений он превратился из "суперпростой рисовалки" прошлых десятилетий в удивительно полезный редактор растровой графики. Microsoft делает его еще более продвинутым, добавляя возможность работы со слоями и прозрачностью, которая уже доступна некоторым участникам программы Windows Insider.

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В понедельник разработчики Microsoft опубликовали сообщение в своем блоге, в котором говорится, что в обновленном Paint появится возможность "добавлять, удалять и управлять слоями на холсте для создания более насыщенных и сложных цифровых произведений". Теперь пользователи смогут разделять элементы изображения на слои, а не редактировать их все на одном холсте. В конечном итоге это позволит пользователям просматривать, скрывать или точно настраивать отдельные компоненты изображения, не рискуя испортить всю композицию. Для наглядности, на верхнем изображении Microsoft рисунок кота находится на одном слое, а фон, текст и наложение конфетти — каждый на своем слое.

Скриншот MS Paint, показывающий объект с прозрачным фоном. Источник: Microsoft

Прозрачность позволит пользователям делать определенные части изображения невидимыми, что является основополагающим принципом современного графического дизайна. Раньше пользователям приходилось полагаться на другие редакторы, такие как Photoshop, Canva или GIMP. Для обозначения прозрачности определенных областей или слоев в программе используется классический серо-белый шашечный узор. Вместо того, чтобы закрашивать область белым цветом, инструмент «Ластик» в Paint удалит содержимое, сделав затронутую область прозрачной. Пользователи также смогут открывать и сохранять прозрачные PNG-файлы. (Раньше при открытии прозрачного PNG-файла в Paint невидимые части изображения становились сплошными, что делало признак "прозрачности" бесполезным.)

Слои и прозрачность — лишь две из многих последних функций, появившихся в MS Paint. Ранее в этом месяце Microsoft представила новую функцию удаления фона, которая извлекает объекты из холста или выбранной области и удаляет то, что находится за ними. (Согласно сообщению, опубликованному на этой неделе, функция удаления фона теперь может создавать прозрачные фоны.) До этого обновления Paint получил новый внешний вид с поддержкой темного режима, улучшенным масштабированием и другими долгожданными обновлениями.

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Новые функции Paint пока доступны только некоторым тестерам программы Windows Insider в каналах Canary и Dev. Как и в случае с большинством других обновлений, Microsoft будет постепенно распространять эти функции среди более широкой аудитории по мере получения и реализации отзывов пользователей.