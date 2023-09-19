Новый бюджетная модель Asus ROG Ally стоит на $100 дешевле, но при этом проигрывает в производительности.

Портативные игровые устройства сейчас очень популярны. После оглушительного успеха Nintendo Switch и Steam Deck, на рынке появилось множество похожих гаджетов, в том числе Asus ROG Ally. Это мощное, но удивительно компактное устройство было выпущено в начале этого года, и к большому огорчению геймеров, Asus разработала только одну дорогую версию портативной консоли. Теперь же выпущена долгожданная бюджетная модель с чипом AMD Ryzen Z1. Она не такая мощная, как предыдущая модель, но стоит дешевле.

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Внешне новая консоль Ally на базе Ryzen Z1 выглядит так же, как более мощная версия Z1 Extreme. Она имеет белый корпус с RGB-подсветкой, настраиваемые макро-кнопки на задней панели и 7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Бюджетный гибридный процессор AMD Ryzen Z1 Extreme обладает большой вычислительной мощностью при небольших размерах, потребляя до 30 Вт энергии в режиме максимальной нагрузки. Обычный Z1 настроен на более низкое энергопотребление 15 Вт, но также может разгоняться до 30 Вт, как и Extreme. Lenovo также использует этот чип в портативном игровом компьютере Legion Go.

По сравнению с Z1 Extreme, в Ryzen Z1 сокращено как число ядер CPU, так и GPU. Если Z1 Extreme имеет восемь ядер CPU (16 потоков) и 12 ядер GPU RDNA3, то Z1 довольствуется шестью ядрами CPU (12 потоков) и всего четырьмя вычислительными блоками RDNA3. Он также поддерживает все графические технологии AMD, которые делают оригинальную ROG Ally таким мощным игровым устройством благодаря FSR (FidelityFX) и RSR (Radeon Super Resolution). Конфигурация памяти также не изменилась — обе модели имеют 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, апгрейд которой невозможен. Объем внутреннего накопителя информации также остался на прежнем уровне - 512 ГБ.

Процессор Ryzen Z1. Источник: AMD





ROG Ally известен среди геймеров тем, что он более мощный, чем Steam Deck, по крайней мере, с чипом Z1 Extreme. Согласно результатам тестирования, которые провел Digital Trends, "неэкстремальный" Ally отстает от Steam Deck, обеспечивая всего 30 кадров в секунду в Cyberpunk 2077 против 37 кадров в секунду в Steam Deck. В целом Z1 примерно на 29% медленнее Z1 Extreme. С другой стороны, возможно, менее мощный чип не будет так сильно нагреваться и портить карты памяти.

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Бюджетную Ally с процессором Z1 можно приобрести сегодня в магазинах по цене 599,99 долларов. Это на 100 долларов меньше, чем у более мощной версии портативного устройства. За такое значительное падение производительности скидка в $100 может показаться небольшой, но более дешевый ROG Ally все же может заинтересовать геймеров у которых нету 700 долларов и которые не хотят играть в AAA-игры. Мощности Ryzen Z1 должно хватить для поддержки достойной частоты кадров в старых и инди-играх.