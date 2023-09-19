Сообщается, что флагман следующего поколения будет предлагать производительность в 1,7 раза выше, чем у RTX 4090.

На данный момент мы мало что знаем о графических процессорах Nvidia следующего поколения, кроме того, что они будут носить кодовое название Blackwell. Эксперты предполагают, что они будут производиться по 3-нм техпроцессу от Samsung или TSMC, причем последний кандидат является более вероятным. С большой вероятностью новые видеокарты будут оснащены памятью GDDR7 и появятся в 2025 году. Известный инсайдер, ранее сообщавший достоверную информацию о продукции Nvidia, раскрыл больше деталей о характеристиках флагманской модели RTX 5090. Поскольку до выхода новых видеокарт остается более года, стоит отнестись к этой информации с осторожностью, хотя детали выглядят правдоподобно.

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Источником этой информации является участник форума Chiphell под ником Panzerlied, который ранее успешно "предсказал" характеристики оборудования Nvidia, что указывает на его связи внутри компании. Этот пользователь опубликовал на форуме сообщение с подробным описанием процентного увеличения характеристик, на которое рассчитывает Nvidia для модели RTX 5090, дав нам первое представление о планах компании. Как сообщается, компания рассчитывает на 1,7-кратный прирост производительности, то есть на 70%. Этот уровень производительности будет достигнут за счет улучшения всех характеристик ядер, кэша и тактовой частоты.

Интересно, сможет ли Nvidia уменьшить размер нового флагмана до разумных трех слотов с помощью 3-нм техпроцесса или же он станет еще больше.

По данным ресурса Videocardz, Nvidia планирует увеличить количество ядер CUDA на 50%, доведя их число до 24 576. Для сравнения, RTX 2080 на базе Turing имела всего 2944 ядра, что в сравнении кажется смехотворным. Кроме того, Nvidia собирается увеличить пропускную способность памяти на 52%, что может быть достигнуто за счет перехода на память GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с по сравнению с текущими чипами GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с на RTX 4090.

Что касается тактовой частоты, ожидается прирост на 15%, что составит 2,9 ГГц для максимальной тактовой частоты. Благодаря технологии NVIDIA GPU Boost эта цифра может легко достичь 3 ГГц в играх, что делает его первым «стандартным» графическим процессором, преодолевшим эту тактовую частоту без дополнительного разгона. RTX 4090 в настоящее время предлагает тактовую частоту 2520 МГц в стандартной комплектации.

Наконец, Nvidia планирует значительно увеличить объем L2-кэша на флагмане серии Blackwell, чтобы дополнительно поднять пропускную способность памяти, по аналогии с технологией Infinity Cache компании AMD. Красная команда предлагает 96 МБ этого кэша на Radeon RX 7900 XTX, а Nvidia планирует пойти дальше, увеличив L2 на 78%, в результате чего общий объем составит 128 МБ.

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В конечном итоге, вышеперечисленные решения Nvidia в отношении RTX 5090 сделают эту видеокарту безусловным лидером рынка. Ведь ходят слухи, что AMD пожертвует своими высокопроизводительными графическими процессорами Radeon 8000 ради высокодоходных ускорителей искусственного интеллекта. Однако Nvidia тоже может пойти по этому пути, в зависимости от того, каким будет рынок через год. Нам придется подождать и посмотреть, пойдет ли ИИ-рынок по пути метавселенной или затихнет через год или два, но все указывает на то, что этого не произойдет.