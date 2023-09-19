Последняя партия из 22 спутников имеет новое отражающее покрытие, но это лишь капля в море, учитывая, что на орбите находится почти 5 тысяч спутников.

Когда астрономы направляют свои телескопы в ночное небо, то они могут увидеть сотни спутников SpaceX, проносящихся в кадре. После многолетних жалоб ученых на высокую отражательную способность группировки интернет-спутников компании, SpaceX начала использовать новую "зеркальную пленку", которая рассеивает свет в сторону от Земли. Это позволит окончательно устранить помехи, создаваемые спутниками Starlink для наземной астрономии. Но пока пленка нанесена только на несколько десятков спутников Starlink из 5 тысяч.

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На прошлой неделе SpaceX запустила 22 новых спутника Starlink V2 на борту ракеты-носителя Falcon 9, впервые продемонстрировав новое зеркальное покрытие. На видео ниже вы можете увидеть диэлектрическую зеркальную пленку с высокой отражающей способностью, покрывающую космический корабль. На первый взгляд может показаться странным, что добавление зеркальной пленки к спутникам сделает их менее заметными с земли, но SpaceX уверена, что пленка сработает.

SpaceX заявила, что последние несколько лет работала над этой пленкой, которая действует как зеркало Брэгга, также известное как распределенный брэгговский отражатель. Она состоит из нескольких слоев пластика с разными показателями преломления. В результате образуются интерференционные узоры, рассеивающие свет, но пропускающие радиоволны. Кроме того, SpaceX покрыла детали спутника черной краской с низким коэффициентом отражения для поглощения света.





Однако астрономам, возможно, придется подождать, чтобы увидеть реальные результаты. Компания приближается к отметке в 5000 спутников, что делает ее крупнейшим аэрокосмическим оператором связи на низкой околоземной орбите. По замыслу SpaceX, спутники Starlink должны быть дешевыми и легко заменяемыми, однако более светоотражающие версии будут находиться на орбите еще долгие годы. Некоторые существующие спутники имеют «козырьки» для уменьшения отражательной способности, но SpaceX никогда не была довольна этим решением, поскольку после запуска модернизированная конструкция увеличивала сопротивление атмосферы. Козырьки, к удивлению компании, не смогли решить все проблемы с астрономами.

Зеркальную пленку SpaceX ждет серьезное испытание (в прямом и переносном смысле). Все спутники, запускаемые на кораблях Falcon 9, имеют одинаковый размер, даже самые последние модели «V2 mini». Модернизированные спутники Starlink V2 стали физически больше, и для их развертывания потребуется готовящаяся к запуску ракета Starship. Если они будут заметны с земли, это будет означать, что зеркальная пленка не работает.

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Остается только надеяться, что зеркальное покрытие спутников оправдает вложенные средства и астрономы смогут наблюдать за космическими объектами без помех. Starlink в настоящее время является единственной спутниковой мегагруппировкой, но другие компании, такие как Amazon, планируют разместить на орбите свои собственные версии спутников. И пока неизвестно как они будут "прятать" свои спутники от астрономов и будут ли вообще.