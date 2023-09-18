Ваша история посещений будет использоваться для определения того, какие веб-сайты будут отображаться.

Microsoft расширяет список рекомендаций, отображаемых и в так сильно "раздутом" меню "Пуск" Windows 11, добавив туда ссылки на веб-сайты.

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Как сообщает PC World, на прошлой неделе инсайдерам на канале "Release Preview" была представлена новая сборка Windows 11 (22631.2358). Одна из новых ключевых функций заключается в том, что Microsoft анализирует вашу историю просмотров в интернете и добавляет самые посещаемые сайты в раздел «Рекомендуемые» меню «Пуск».

Согласно записи в блоге участников программы Windows Insider Program: «Эти интернет-сайты будут настроены персонально под вас и получены из вашей истории просмотра. Это предоставит мгновенный доступ к самым посещаемым и нужным для конкретного пользователя сайтам».

Обычно пользователи добавляют в закладки браузера веб-сайты, которые они регулярно используют и просматривают как важные в предпочитаемом ими веб-браузере, но Microsoft считает, что такие ссылки также должны отображаться в меню «Пуск». Поскольку это сборка Release Preview, велика вероятность, что эта функция появится в будущем обновлении для всех пользователей Windows 11.

К счастью, если вы не согласны с тем, что веб-сайты должны автоматически появляться в меню «Пуск», вы можете отключить эту функцию. Просто перейдите в «Настройки» > «Персонализация» > «Пуск» и настройте рекомендуемые параметры контента. Также можно вообще отключить раздел «Рекомендуемые», если вы предпочитаете максимально упрощенное меню "Пуск".

Не всем нравится новое меню "Пуск" в Windows 11, но при желании его можно изменить или полностью преобразовать в старое меню, которое было в Windows 7 или Windows 10. Однако имейте в виду, Microsoft заметила, что сторонние приложения могут повлиять на работу вашего измененного меню «Пуск» или вообще привести к фатальной ошибке. Если вы совсем не можете привыкнуть к новому меню "Пуск" в Windows 11, то есть несколько скрытых трюков, которые помогут вам переключить меню в более привычное на Windows 10, или вы можете перейти на Linux.