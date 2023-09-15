На мобильном рынке сейчас не хватает простых минималистичных телефонов, поэтому швейцарская компания Punkt решила занять эту свободную нишу.

Компания Punkt последние несколько лет продает телефоны с минималистичным дизайном и ограниченным набором функций. Последней моделью является мобильный телефон Punkt MP02 4G, представленный в 2018 году с 2-дюймовым черно-белым дисплеем, цифровой клавиатурой, поддержкой голосовых вызовов, обменом текстовыми сообщениями и не очень большим набором функций (хотя через несколько лет после выхода телефона была добавлена поддержка зашифрованных сообщений Signal).

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Но в конце прошлого года CrackBerry сообщила, что Punkt также разрабатывала прототип смартфона с QWERTY-клавиатурой, прежде чем решила не выводить его на рынок. Теперь же CrackBerry сообщает, что Punkt изменила планы и все-таки планирует производить и продавать смартфоны Punkt MC01 Legend с QWERTY-клавиатурой. Но это не единственный новый телефон, который компания разрабатывает на данный момент.

Другая модель представляет собой ранее не анонсированный телефон без физической клавиатуры и цифровой панели. Вместо этого у нее сенсорный дисплей… ну, как у большинства современных смартфонов.

Но он по-прежнему позиционируется как минималистичный телефон с простым дизайном и набором функций. Он будет работать под управлением операционной системы на базе Android, под названием AphyOS, в которой особое внимание уделяется конфиденциальности и имеются базовые приложения, включая электронную почту, заметки календаря и список дел, а также сервисы, основанные на подписке, в том числе защищенное облачное хранилище и VPN.

Кевин Михалюк из CrackBerry взглянул на прототип будущего телефона с сенсорным экраном на IFA в Берлине в начале этого месяца и сообщил, что телефон имеет «текстуру брызг краски» на задней панели и простой набор функций для «устранения образовавшейся пропасти между старыми функциональными телефонами и их более умными аналогами».

Поскольку операционная система основана на Android, вполне вероятно, что пользователям, желающим загрузить сторонние приложения, будет предоставлен широкий выбор. Но AphyOS основана на GrapheneOS и поставляется без доступа к Google Play Store. По словам компании, если вам нужен стандартный телефон Android со всеми современными функциями, то не стоит рассматривать для покупки телефон Punkt.

Предполагается, что Punkt MC01 Legend с QWERTY-клавиатурой также будет работать на AphyOS, но прототип, который видели журналисты в прошлом году, имел физические кнопки «Домой», «Назад» и «Последние события» над клавиатурой.

Пока нет информации о том, когда появятся эти телефоны в продаже, сколько они будут стоить и какие процессор, память или накопитель у них будут.

Но в данном случае технические характеристики не так важны для телефона, призванного отвлекать пользователя меньше, чем старые iPhone или Android. Если вы используете свой телефон для простого общения, планирования и ведения заметок, то вам не нужен невероятно быстрый процессор, полноцветный дисплей с частотой 120 Гц или впечатляющая многокамерная система.