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AMD Radeon RX 7600 XT с 10 и 12 ГБ видеопамяти появилась в документации EEC
Компания AMD рассматривает возможность выпуска обновленной версии RX 7600 с большим объемом памяти для борьбы с RTX 4060.

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AMD и Nvidia подверглись жесткой критике в интернете за выпуск видеокарт для игр в разрешении 1080p, которые имеют всего 8 ГБ видеопамяти и 128-битные шины памяти. Фанаты обоих лагерей назвали эти видеокарты "неадекватными" даже для современных игр в разрешении 1080p, а про будущие игры вообще страшно думать. С тех пор мы не слышали ни о снижении цен, ни об улучшенных версиях бюджетных видеокарт. Однако теперь появились сведения, что AMD планирует выпустить улучшенную версию своей бюджетной видеокарты RDNA 3, которая скорее всего получит название RX 7600 XT и будет оснащена либо 10 ГБ, либо 12 ГБ видеопамяти. Эта информация была найдена в заявке, которая была отправлена одним производителем видеокарт в Европейскую экономическую комиссию (EEC).

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В реестре EEC появились записи о четырех новых видеокартах от компании Powercolor наряду с ранее анонсированными моделями от AMD. Среди них две видеокарты с 12 ГБ видеопамяти и две с 10 ГБ, что указывает на то, что AMD собирается удовлетворить основную претензию пользователей к видеокартам этого сегмента - недостатку видеопамяти. Как отмечает издание Gamerant, пока неизвестно, используется ли в этих видеокартах тот же кристалл Navi 33, что и в стандартной Radeon RX 7600, или более крупный Navi 32 из недавно анонсированных RX 7800 и RX 7700 XT.

Если RX 7600 XT все таки поступит в продажу, то базовая модель RX 7600 будет долго пылиться на полках магазинов.

Новые версии бюджетной видеокарты RX 7600 с увеличенной видеопамятью наверняка получат улучшенную шину памяти для поддержки дополнительных модулей памяти. Эксперты предполагают, что будет использоваться 192-битная шина памяти, а также дефектные кристаллы RX 7700 XT с ядром Navi 32. Эти видеокарты идеально заполнят пустоту в линейке AMD, поскольку между RX 7600, которая продается за 269 долларов и 7700 XT, которая стоит 449 долларов, слишком большая разница в цене. Это позволит им занять ценовой сегмент около 349 долларов и успешно конкурировать с видеокартами Nvidia.

AMD поступит мудро, если пойдет по этому пути, поскольку RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти стоит 299 долларов, а RTX 4060 Ti с 8 ГБ - 399 долларов. То есть в этом ценовом диапазоне у Nvidia нет предложений свыше 8 ГБ памяти, хотя именно это и требуют геймеры. Опасность, конечно, заключается в том, что это может поставить под угрозу продажи RX 7700 XT. Но если будет достаточно большая разница в производительности, то новая видеокарта может стать де-факто лучшей для игр в разрешении 1080p в этом поколении, поскольку ни Nvidia, ни AMD пока не предложили достойный продукт. Согласно статистике Steam, большинство геймеров по-прежнему используют старые видеокарты и не спешат покупать новые, потому что у них недостаточно видеопамяти для современных игр и урезана шина памяти.

Некоторые эксперты считают, что все эти предположения могут оказаться напрасными, поскольку AMD ранее заявила, что завершила выпуск своих графических процессоров RDNA 3, поэтому новых моделей больше не будет. Однако инсайдеры считают, что в отличие от Nvidia, у компании AMD есть несколько больших дыр в своей линейке. Поэтому не стоит удивляться, если генеральный директор компании AMD Лиза Су изменит свои планы, чтобы воспользоваться скупостью Nvidia в отношении объема видеопамяти - особенно на прибыльном сегменте среднего ценового диапазона.

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#amd #rx 7600 #amd radeon rx 7600 xt
Источник: gamerant.com
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