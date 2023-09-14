Всего через несколько дней компания выпустит свою первую бескабельную видеокарту.

Компания Asus наконец-то дала название своей концепции по отказу от кабелей, которая охватывает как материнские платы, так и видеокарты, а также добавлены корпуса получившие название - "Back to (the) Future" (Назад в будущее), или сокращенно BTF. Это означает, что будущее оборудование компании и ее партнеров, использующее эту бескабельную конструкцию, будет содержать в своем названии аббревиатуру "BTF". Asus объявила о сотрудничестве с компаниями Thermaltake и Silverstone для продвижения безкабельного оборудования, надеясь, что оно станет отраслевым стандартом. Уже через несколько дней компания начнёт продавать свою первую видеокарту без кабелей, хотя поначалу она поступит в продажу только в Китае. Будем надеяться, что новая видеокарта в скором времени появится и в российских магазинах, но для особо нетерпеливых всегда открыт интернет-магазин AliExpress.

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Asus впервые продемонстрировала свою видеокарту без кабелей питания на выставке Computex, вызвав немало удивления у присутствующих. Вместо того чтобы перенести разъемы в более удобное место на видеокарте, компания полностью удалила их. Новая видеокарта будет получать питание от нового разъема на материнской плате под названием HPCE. Этот разъём подключается к дополнительному PCIe-разъему на видеокарте и может обеспечить до 600 Вт мощности, а в будущем компания обещает повысить до 900 Вт. По данным Videocardz, первой видеокартой с бескабельной конструкцией станет RTX 4070, которая поступит в продажу в Китае 15 сентября.

Обратите внимание на дополнительный разъем рядом с основным интерфейсом PCIe. Источник: Asus

Как ни странно, по крайней мере поначалу Asus выпустит видеокарту без совместимой материнской платы. Тем не менее, у компании уже подготовлена материнская плата BTF B760M, ожидающая своего часа, поэтому геймеры, которые купят бескабельную видеокарту, должны будут приобрести и специальную материнскую плату Asus. Неизвестно, выпустит ли компания также материнские платы Z790 с этим специальным разъемом и расширит ли технологию на платформу AMD.

Ранее Asus уже демонстрировала материнскую плату без внешних кабелей, и именно здесь пригодилось партнерство с Silverstone. Компания продемонстрировала новый «корпус Asus», который совместим с бескабельной материнской платой, поскольку все кабели подключаются с задней части платы, где у нового корпуса достаточно свободного места. Экспертов немного удивило, что на промо-фото используется традиционная видеокарта вместо беспроводной. Ведь два новых устройства в собранном виде могли бы предложить клиентам самый "чистый", то есть полностью бескабельный ПК из когда-либо созданных.

Если вы планируете использовать бескабельную материнскую плату Asus, то этот корпус пока ваш единственный вариант.

В конечном итоге, партнерство Asus с такими производителями корпусов, как Silverstone и Thermaltake, имеет большой смысл. Такой союз предоставляет клиентам возможность собрать самостоятельно компьютер без видимых кабелей и похвастаться перед своими знакомыми. Однако Asus все еще должна предоставить больше вариантов материнских плат, чтобы бескабельная концепция набрала популярность, ведь пока у неё есть только одна модель - микро-ATX B760M для процессоров Intel 12 и 13 поколения. К тому же, Asus пока что не продемонстрировала новый корпус, разработанный в партнерстве с компанией Thermaltake, так что, возможно, в этом направлении нас ждёт что-то интересное.