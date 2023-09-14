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Аналитики считают, что космическая индустрия скоро столкнется с нехваткой специалистов
Если вы давно хотели попасть в космическую отрасль, то, возможно, сейчас самое время.

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Космическая индустрия стремительно развивается, но нехватка квалифицированных специалистов грозит замедлить ее рост. Аналитики обеспокоены тем, что стремительный рост аэрокосмической промышленности в последние годы может пострадать из-за дефицита рабочей силы, что приведет к задержке или срыву ключевых проектов или помешает космическим стартапам достигнуть успеха. Если вас интересовала работа в космической отрасли, но вы опасались, что она перенасыщена, то сейчас у вас есть возможность проявить себя.

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В январе компания Euroconsult Group, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях в космической отрасли, сообщила, что оборот "космической экономики" вырос до 464 миллиардов долларов (на 159% по сравнению с 2010 годом). Несмотря на то что в первую очередь на ум приходит производство спутников, услуги по запуску космических кораблей и наземные операции, большую часть "космического пирога" составляют удаленные спутниковые операции и обслуживание ракет-носителей. Как и следовало ожидать, популярной категорией также стал космический туризм, компании начиная от Virgin Galactic и заканчивая SpaceX обещают отправить состоятельных туристов к звездам. В связи с ростом популярности этих услуг некоторые аналитики прогнозируют, что к 2030 году космическая отрасль будет оцениваться в 1 триллион долларов.

Чтобы добиться такого результата, как запуск ракеты Falcon, требуется много людей. Фото: SpaceX

Но для достижения поставленных целей потребуется много работников, а они в дефиците. По данным ежегодного отчета Space Foundation, за последние пять лет число рабочих мест в космической отрасли по всему миру выросло на 18%. В это же время количество студентов-инженеров в специализированных университетах сократилось, что заставило представителей отрасли задуматься о том, сможет ли рабочая сила удовлетворить спрос. Действительно, Космический фонд утверждает, что только 17% сотрудников НАСА младше 35 лет; агентство склонно нанимать работников с большим опытом, а молодых специалистов на рассмотрение поступает не так много, как хотелось бы.

Однако в отрасли не хватает не только инженеров. Специалисты, получившие диплом престижного университета, получают глубокие знания астрономии, физики, робототехники, вычислительной техники, математики и других технических дисциплин, и в результате перед ними открываются двери в космическую отрасль, но предприятия этой промышленности рассчитывает также на работников, обладающих гораздо более широким спектром навыков. Сварщики, электрики, крановщики и другие рабочие специальности играют важную роль в производстве и наземных операциях. В отличие от них, маркетологи, специалисты по связям с общественностью, бухгалтеры, юристы и другие офисные работники обеспечивают административную работу всей системы. Более того, на данный момент компания SpaceX даже ищет баристу.

Как отметил генеральный директор Space Foundation Том Зелибор в отчете некоммерческой организации за первый квартал 2023 года, космическая отрасль могла бы выиграть от информирования общественности о преимуществах освоения космоса. Для некоторых эти преимущества очевидны, но другие считают освоение космоса несущественным или несерьезным. Других людей, заинтересованных в космической отрасли, может отпугнуть вакансия специалиста, требующая высшего образования и математических способностей. Ключевым фактором, способствующим привлечению общественности в отрасль, может стать работа с населением.

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#космос #космическая отрасль
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Аналитики считают, что космическая индустрия скоро столкнется с нехваткой специалистов
Мираж
16:41
После фраз, "этот дебильной" и "досвидания" сразу понятно что этот продавец Шешенбек т.к. это полный его стиль написания.
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