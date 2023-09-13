LEV-2 применяет технологию изменения формы для перемещения по песчаному ландшафту Луны.

На прошлой неделе Япония запустила свой лунный посадочный модуль, на борту которого находится маленький робот-трансформер под названием LEV-2. Сокращенно от Lunar Excursion Vehicle 2, робот предназначен для перемещения по Луне, где будет собирать подробную информацию о лунной поверхности в режиме реального времени.

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В режиме ожидания робот LEV-2 по размеру и форме примерно соответствует бейсбольному мячу. Это позволило ему комфортно разместиться на борту посадочного модуля JAXA. После активации робота, две половинки из которых состоит сферическая форма LEV-2, разделяются, "обнажая" пару камер и стабилизатор в желтом пластиковом корпусе. Металлический клин, ранее закрывавший середину LEV-2, затем будет тянуться за роботом, обеспечивая ему устойчивость во время движения. Трапециевидные вырезы в металлическом корпусе LEV-2 позволяют роботу при вращении "цепляться" за песчаный реголит Луны и двигать зонд вперед.

LEV-2 немного напоминает детскую игрушку, потому что в каком-то смысле он и есть игрушка. Для разработки зонда агентство JAXA наняло японскую компанию Tomy Company, специализирующуюся на производстве игрушек. Изначально это сотрудничество было инициировано желанием астрономов пробудить научный интерес у детей. Но это партнерство принесло и дополнительную пользу: смоделировав LEV-2 как игрушку, инженеры уменьшили количество его компонентов, что сделало его более надежным, чем изначально рассчитывали инженеры.





Иллюстрация, показывающая разницу между режимом ожидания и активным состоянием LEV-2. Источник: JAXA.

Еще один известный японский бренд также помог с разработкой технологии внутри конструкции зонда, способной менять форму. Компания Sony разработала небольшую энергоэффективную плату управления и пару камер, отвечающие за управление движениями LEV-2 и съемку изображений лунного ландшафта. На видео ниже показано, как компоненты LEV-2 собираются вместе, чтобы создать очаровательно маленький, но функциональный лунный зонд. (Обратите внимание, что видео полностью на японском языке, а управление с помощью смартфона используется только в демонстрационных целях.)





Лунный посадочный модуль JAXA под названием SLIM - сокращенно от Smart Lander for Investigating Moon - выпустит робота LEV-2 сразу после посадки в начале 2024 года. После этого двухчасовой заряд батареи позволит LEV-2 перемещаться по посадочной площадке SLIM, делая крупные фотографии лунной поверхности. LEV-2 отправит эти фотографии на Землю с помощью LEV-1 - отдельного зонда, который также отправится на Луну с помощью SLIM.





Хирано Даичи, старший научный сотрудник Инновационного центра космических исследований JAXA, считает, что LEV-2 вызовет у детей интерес к аэрокосмической отрасли и робототехнике. В заявлении JAXA он сказал: «Я надеюсь, что дети заинтересуются наукой в целом, а не только космической наукой, увидев, как транспортное средство размером с бейсбольный мяч движется, раскачиваясь влево и вправо по Луне».