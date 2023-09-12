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Крупнейшее в мире месторождение лития обнаружено на границе Невады и Орегона
Местные племена высказались против разработки этого месторождения, которое может погубить всю флору и фауну.

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Геологи полагают, что они обнаружили крупнейшее в мире месторождение лития в кальдере МакДермитт - огромной впадине, образованной миллионы лет назад древним Йеллоустоуном. Хотя работы по подтверждению объемов полезных ископаемых в кальдере все еще продолжаются, предполагается, что под этим участком земли скрывается до 40 млн тонн лития, что превосходит солончаки Боливии с 23 млн метрических тонн. Однако, учитывая историю коренного населения МакДермитта, дискуссии о добыче полезных ископаемых в этом районе уже сейчас носят напряженный характер. 

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Минеральный состав кальдеры МакДермитт был впервые исследован компанией Chevron Minerals Inc., дочерней компанией Chevron, в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Обнаружив богатые литием отложения в западной части кальдеры, компания Chevron обратилась в Геологическую службу США, которая постепенно расширила свои исследования на север. К 2011 году горнодобывающая компания, ныне известная как Lithium Nevada Corp., воспользовалась результатами работы Геологической службы США и пробурила более 200 скважин на перевале Такер - самом близком литиевом месторождении в кальдере Макдермитта. 

С тех пор спрос на литий только вырос, в основном из-за расширения рынка электромобилей и связанных с этим государственных льгот. Из этого следует, что горнодобывающие компании более чем когда-либо заинтересованы в поиске новых и более крупных месторождений лития, и Lithium Nevada не является исключением. В конце 2010-х годов компания Lithium Nevada совместно с Министерством энергетики США и Университетом штата Невада занималась исследованием ранее нетронутых районов кальдеры МакДермитт. В конечном итоге они сорвали куш, обнаружив от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития на территории площадью 1575 квадратных километров. 

Проточные бассейны на литиевом руднике в Чили. Источник: Bloomberg.

«Если их приблизительные оценки окажутся верными, то это очень большое месторождение лития», — рассказала Королевскому химическому обществу Анук Борст, геолог, не участвовавший в проекте. «Оно может изменить мировую динамику цен, поставок и геополитику лития».

Однако промышленное освоение этого района не так легко как кажется. Кальдера МакДермитт имеет культурное значение для нескольких коренных народов, включая племена пайютов, шошонов и банноков, проживающих в Форт-МакДермитт.

«В кальдере произрастает много культурно важных растений, лечебных трав и охотничьи угодья для племен как в прошлом, так и в настоящем», — говорится в заявлении организации People of Red Mountain, представляющей интересы трех племен. «Глобальные поиски лития превратились в форму "зеленого" колониализма. Страдают те, кто больше всего связан с этой землей, а выгоду получают чужие люди».

Это не первый раз, когда коренные племена протестуют против добычи полезных ископаемых в кальдере. Представители племен Форт-МакДермитт, а именно Пайют, Шошоны и Бернс Пайют утверждают, что Бюро по управлению земельными ресурсами не предоставило им достаточно времени для внесения своих предложений, когда одобряло проекты Lithium Nevada в районе Тэкер-Пасс, где в 1865 году правительственные войска убили 31 представителя пайютов. Передача компаниям нетронутых регионов кальдеры, которые до сих пор используются племенами в своих целях, для строительства литиевых рудников только усугубит культурное бедствие и разрушит местные экосистемы, где обитают многочисленные виды растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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#сша #литий #невада #месторождение лития
Источник: chemistryworld.com
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