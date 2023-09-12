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Геологи полагают, что они обнаружили крупнейшее в мире месторождение лития в кальдере МакДермитт - огромной впадине, образованной миллионы лет назад древним Йеллоустоуном. Хотя работы по подтверждению объемов полезных ископаемых в кальдере все еще продолжаются, предполагается, что под этим участком земли скрывается до 40 млн тонн лития, что превосходит солончаки Боливии с 23 млн метрических тонн. Однако, учитывая историю коренного населения МакДермитта, дискуссии о добыче полезных ископаемых в этом районе уже сейчас носят напряженный характер.
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Минеральный состав кальдеры МакДермитт был впервые исследован компанией Chevron Minerals Inc., дочерней компанией Chevron, в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Обнаружив богатые литием отложения в западной части кальдеры, компания Chevron обратилась в Геологическую службу США, которая постепенно расширила свои исследования на север. К 2011 году горнодобывающая компания, ныне известная как Lithium Nevada Corp., воспользовалась результатами работы Геологической службы США и пробурила более 200 скважин на перевале Такер - самом близком литиевом месторождении в кальдере Макдермитта.
С тех пор спрос на литий только вырос, в основном из-за расширения рынка электромобилей и связанных с этим государственных льгот. Из этого следует, что горнодобывающие компании более чем когда-либо заинтересованы в поиске новых и более крупных месторождений лития, и Lithium Nevada не является исключением. В конце 2010-х годов компания Lithium Nevada совместно с Министерством энергетики США и Университетом штата Невада занималась исследованием ранее нетронутых районов кальдеры МакДермитт. В конечном итоге они сорвали куш, обнаружив от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития на территории площадью 1575 квадратных километров.
«Если их приблизительные оценки окажутся верными, то это очень большое месторождение лития», — рассказала Королевскому химическому обществу Анук Борст, геолог, не участвовавший в проекте. «Оно может изменить мировую динамику цен, поставок и геополитику лития».
Однако промышленное освоение этого района не так легко как кажется. Кальдера МакДермитт имеет культурное значение для нескольких коренных народов, включая племена пайютов, шошонов и банноков, проживающих в Форт-МакДермитт.
«В кальдере произрастает много культурно важных растений, лечебных трав и охотничьи угодья для племен как в прошлом, так и в настоящем», — говорится в заявлении организации People of Red Mountain, представляющей интересы трех племен. «Глобальные поиски лития превратились в форму "зеленого" колониализма. Страдают те, кто больше всего связан с этой землей, а выгоду получают чужие люди».
Это не первый раз, когда коренные племена протестуют против добычи полезных ископаемых в кальдере. Представители племен Форт-МакДермитт, а именно Пайют, Шошоны и Бернс Пайют утверждают, что Бюро по управлению земельными ресурсами не предоставило им достаточно времени для внесения своих предложений, когда одобряло проекты Lithium Nevada в районе Тэкер-Пасс, где в 1865 году правительственные войска убили 31 представителя пайютов. Передача компаниям нетронутых регионов кальдеры, которые до сих пор используются племенами в своих целях, для строительства литиевых рудников только усугубит культурное бедствие и разрушит местные экосистемы, где обитают многочисленные виды растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения.