реклама
Nvidia ясно дает понять, что не потерпит выскочек, пытающихся пошатнуть ее финансовое благополучие. Компания объявила о том, что в ближайшие недели будет выпущена новая версия открытого программного обеспечения TensorRT-LLM, которая позволит удвоить производительность графического процессора H100 при работе с большими языковыми моделями (LLM). Это объявление компании, несомненно, будет хорошей новостью для ее клиентов в сфере искусственного интеллекта и укрепит ее уже доминирующие позиции на этом быстрорастущем рынке.
реклама
Компания анонсировала неожиданный прирост производительности в своих популярных ИИ-ускорителях, отметив, что изменения в TensorRT были добавлены в координации с ведущими игроками отрасли, включая Meta*, Grammarly и многих других. По словам компании, большие языковые модели представляют собой уникальную сложность из-за их размера и особенностей выполнения, что вдохновило Nvidia модернизировать программное обеспечение с оптимизацией под большие языковые модели. Nvidia также заявила, что компаниям, использующим более старую версию программного обеспечения, не придется переобучать свои модели при переходе на TensorRT-LLM, так что для компаний с оборудованием Nvidia это бесплатный прирост производительности.
Nvidia утверждает, что благодаря новейшему программному обеспечению удвоила производительность своего ускорителя H100. По сравнению с одним A100 он обеспечивает прирост производительности в 8 раз и в 4 раза по сравнению с H100 без TensorRT-LLM. В качестве большой языковой модели используется GPT-J с шестью миллиардами параметров, задачей которого является обобщение статей из The Daily Mail и CNN. Nvidia сообщила, что при использовании большой языковой модели Llama 2 производства Meta*, TensorRT-LLM обеспечивает прирост в 4,6 раза по сравнению с одним A100 или 2-кратный прирост для H100 без программного обеспечения LLM.
По словам представителей Nvidia, одним из методов, обеспечивших столь значительный рост производительности вычислений, является пакетная обработка на лету. Когда пакет запросов включает в себя некоторые запросы, которые завершаются раньше других, их можно «вытеснить», чтобы графический процессор мог запускать новые запросы, а не ждать завершения всего пакета. Tom's Hardware отмечает, что по сути это высокооптимизированная система планирования, которая теоретически раскрывает весь потенциал графического процессора.
*Деятельность этой организации запрещена в России согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».