Отчет Счетной палаты США призывает НАСА работать над снижением затрат на свои лунные амбиции.

НАСА начало активно разрабатывать новую сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS) сразу после завершения программы Space Shuttle в 2011 году. Эта сверхтяжелая ракета станет ключом к возвращению НАСА на Луну, однако растущие расходы вызывают беспокойство как внутри агентства, так и за его пределами. Счетная палата США (GAO) сегодня опубликовала отчет, в котором называет программу SLS "неподъемной".

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Прогнозы НАСА по затратам на каждом этапе были слишком оптимистичными, поэтому GAO раскритиковала решение агентства контролировать затраты с помощью пятилетней оценки затрат на производство и эксплуатацию. В отчете GAO говорится, что это плохой механизм контроля затрат, и к тому же НАСА даже не всегда обновляла пятилетние сметы.

На данный момент НАСА потратило 11,8 миллиардов долларов на разработку ракеты SLS. В бюджетном предложении на 2024 год запланировано еще 11,2 миллиарда долларов для завершения программы к 2028 году. Будет ли этого достаточно? В GAO говорят: нет, скорее всего, нет. В предыдущем отчете генерального инспектора НАСА говорилось, что стоимость запуска каждой миссии «Артемида» в 2 миллиарда долларов была нереальной, а реальная цифра была ближе к 4,1 миллиарду долларов.

Космическая программа «Артемида» постоянно сталкивалась с задержками, и в докладе говорится, что НАСА не учитывает, как эти изменения графика влияют на затраты. Компоненты ракеты SLS и капсулы "Орион" производятся по всей территории США (во многих влиятельных избирательных округах). Даже незначительные изменения вызывают логистические проблемы и увеличение затрат. Однако, по словам GAO, по крайней мере один из чиновников НАСА утверждал, что дополнительные задержки в разработке SLS не повлияют на итоговые показатели, во что трудно поверить. В конечном итоге руководство НАСА признало, что ракета SLS слишком дорогая для запланированной лунной программы.

Так каково же будет решение счетной палаты? Отчет GAO (в формате PDF) сводится к следующему: «НАСА должно делать все дешевле и лучше». Расплывчатые рекомендации включают стабилизацию графика полетов, повышение эффективности производства, стимулирование инноваций и снижение затрат на приобретение. Однако НАСА с трудом удается сокращать расходы на программу.

У НАСА есть несколько двигателей RS-25, оставшихся от "Шаттлов", но для будущих миссий SLS их нужно больше. Источник: NASA.

В настоящее время "Артемида II" запланирована на конец 2024 года, а высадка на Луну "Артемида III" состоится в 2025 году. Однако GAO прогнозирует, что "Артемида II" запустится не ранее 2025 года, а "Артемида III" вряд ли поднимется в воздух ранее 2026 года. GAO отмечает, что каждый компонент ракеты SLS со временем становится все дороже, а попытки НАСА контролировать затраты не работают. В частности, НАСА заявляет, что работает с Aerojet над тем, чтобы сделать новые двигатели RS-25 для SLS на 30% дешевле. Однако генеральный инспектор НАСА утверждает, что расчеты агентства не включают управление проектом или другие накладные расходы — расходы, которые увеличиваются по мере смещения сроков.

Та версия ракеты SLS, которая у них сейчас есть, далеко не финальная. НАСА надеется перейти от конфигурации Block 1 к более мощным Block 1B и Block 2, начиная с полетов "Артемида IV" и "Артемида IX" соответственно. В отчете даже не пытаются оценить стоимость модернизации конструкции ракеты, но отмечают, что разработка новых компонентов, таких как Exploration Upper State, может быть слишком дорогой для финансирования.