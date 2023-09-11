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Google начала внедрять в Chrome функции отслеживания рекламы "Privacy Sandbox"
Это приведет к исчезновению сторонних cookie-файлов, которые следят за вами в сети, но им на замену придет кое-что другое.

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Компания Google решила навсегда избавиться от назойливых сторонних файлов cookie, которые преследуют нас повсюду в интернете. Этой хорошей новостью поделился вице-президент по конфиденциальности Энтони Чавес. Но есть и плохая новость, которая заключается в том, что браузер Chrome теперь будет отслеживать нашу активность в интернете с помощью своей новой «Privacy Sandbox» (песочницы конфиденциальности). После нескольких лет тестирования и неудачных попыток, Google наконец добавила новые инструменты отслеживания рекламы в Chrome практически для всех пользователей.

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На данный момент практически все согласны с тем, что отслеживание cookie-файлов представляет угрозу для конфиденциальности пользователей. Эти фрагменты кода сохраняются в вашей системе, когда вы просматриваете веб-страницы, позволяя рекламодателям составлять слишком точные профили людей. Эти данные позволяют рекламодателям размещать рекламу, на которую вы с большей вероятностью нажмете.

Все мы знаем, что компания Google курирует проект Chromium, а ее браузер Chrome является самым популярным в мире. Это дает Google уникальную возможность раз и навсегда покончить со сторонними cookie-файлами в интернете. К сожалению, Google по-прежнему в первую очередь рекламная компания, и она не собирается просто так отказываться от таргетирования рекламы.

Идея заключается в том, что API-интерфейсы "песочницы конфиденциальности", которые уже добавлены в Chrome, заменят файлы cookie. Google планирует в ближайшее время заблокировать все файлы cookie, но пока еще не дошла до этого этапа. В настоящее время 97% пользователей последней версии Chrome имеют Privacy Sandbox и новый API Topics. Google оставил этот небольшой процент пользователей без изменений, чтобы провести A/B-тестирование. Стоит добавить, что эти функции начали появляться на телефонах Pixel несколько недель назад.


Когда вы просматриваете веб-страницы в Chrome, браузер выбирает группу рекламных категорий, которые соответствуют вашей активности в интернете, например еда, автомобили, путешествия и ток-шоу. Он будет делиться ими с рекламодателями и разработчиками через API Topics. Новый подход был сильно упрощен по сравнению с первоначальной версией Google - Federated Learning of Cohorts (FLoC), который, по мнению специалистов, предоставлял слишком много персональных данных. Метод API Topics является более "легким", но то, что браузер сам осуществляет отслеживание, по-своему пугает.

Если вы хотите взглянуть на то, чем, по мнению Google, вы увлекаетесь, то найдете список "ваших тем" в новом меню настроек Ad Privacy. Вы можете заблокировать темы, которые не хотите видеть, и к тому же, по словам разработчиков Google, API обновляет старые темы каждые четыре недели. Google заявила, что в начале следующего года планирует отключить сторонние файлы cookie для небольшого числа пользователей, и будут оценивать результаты. Для всех пользователей Chrome эти изменения вступят в силу во второй половине 2024 года.

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#google #chrome #chromium #privacy sandbox #api topics #cookie-файлы
Источник: privacysandbox.com
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