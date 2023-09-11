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Polaroid представила камеру мгновенной печати I-2, ориентированную на опытных фотографов
Камера мгновенной печати стоит 600 долларов и оснащена множеством функций

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Компания Polaroid анонсировала совершенно новую камеру мгновенной печати, и она определенно не похожа на ту, которую компания использовала в своих старых фотоаппаратах. Polaroid I-2 стоит 599 долларов и призвана объединить аналоговые свойства с последними достижениями фототехники, что делает ее довольно интересным устройством. Это первая камера компании с полным ручным управлением экспозицией, высококачественным стеклом и системой быстрой автофокусировки. В целом камера представляет собой удивительное сочетание старых и новых технологий, что делает ее уникальным продуктом на рынке фототехники

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Сердцем камеры I-2 является ее объектив с диафрагмой f/8, состоящий из трех элементов и разработанный японскими инженерами с многолетним опытом работы в оптике. Как вы уже поняли, это не очень широкая диафрагма, но за 600 долларов вы не получите f/1,8 или что-то в этом роде. Компания заявляет, что она может фокусироваться на расстоянии от 40 сантиметров до бесконечности и изготовлена из поликарбоната оптического класса и акрилового антибликового покрытия. По данным Petapixel, фокусное расстояние объектива составляет 98 мм, что эквивалентно 38 мм на полнокадровом сенсоре, учитывая размер пленки Polaroid. Объектив также оснащен системой автофокусировки со встроенным лазерным дальномером (LiDAR) для более точной и быстрой фокусировки в условиях низкой освещенности.

Несмотря на аналоговую основу, Polaroid I-2, безусловно, имеет современный вид. Источник: Polaroid.

Хотя это по-прежнему аналоговая камера, она имеет шесть режимов съемки и встроенный OLED-дисплей. Компания утверждает, что камера позволяет регулировать выдержку и диафрагму, но не упоминает о том, можно ли регулировать ISO, что заставляет нас полагать, что это фиксированный параметр. Это первая камера моментальной печати, поддерживающая пленку i-Type, 600 и SX-70, а также имеет резьбу на конце объектива для установки 49-миллиметровых фильтров для большего творческого контроля, что должно понравиться профессионалам.

Режимы съемки включают в себя настройки камеры (ручной, автоматический, приоритет диафрагмы и т.д.), вспышки, расстояние до объекта, выдержку, диафрагму и значение индикатора светочувствительности. Все они выбираются на внешнем дисплее и отображаются в видоискателе. Поскольку это современная камера, у I-2 есть Bluetooth и приложение для вашего телефона, позволяющее осуществлять дистанционное управление и обновлять прошивку камеры. Внутренняя батарея заряжается через USB-C и даже предлагает крепление для штатива.

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#polaroid #polaroid i-2 #камера мгновенной печати
Источник: press.polaroid.com
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