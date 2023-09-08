По оценкам специалистов, из-за этого сбоя производство сократилось примерно на 13 000 автомобилей в день.

В конце прошлого месяца большинство сборочных заводов Toyota были вынуждены приостановить производство из-за нехватки дискового пространства на сервере. На этой неделе стало известно, что 27 августа у японского автопроизводителя произошел «сбой» в его основной и резервной IT-системах, что не позволило осуществить временный переход на резервную систему для возобновления сборки.

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Как пояснила Toyota в заявлении, опубликованном в среду, несколько серверов, которые обрабатывают заказы на запчасти, стали «недоступны» после того, как ее IT-специалисты провели регулярное техническое обслуживание в конце августа. «Информация, накопившаяся в базе данных, была удалена или структурирована, а затем из-за недостатка дискового пространства произошла ошибка, приведшая к остановке работы системы», — говорится в сообщении. В следствии того, что основной и резервный серверы функционировали в одной и той же неисправной системе, ни один из них нельзя было использовать, что не позволило Toyota избежать производственных потерь путем временного переключения на резервные копии.

Это привело к «приостановке работы отечественных заводов» — то есть к полной остановке 12 из 14 сборочных предприятий. По оценкам специалистов, это привело к снижению объемов производства примерно на 13 000 автомобилей в день.

29 августа Toyota восстановила свою основную систему, перенеся данные на сервер с большей емкостью хранилища. Пострадавшие заводы смогли возобновить работу на следующий день.

Во всяком случае, сбой в работе серверов Toyota подчеркивает необходимость тщательного обслуживания как основных серверов, так и их резервных версий. Удивительно, почему у Toyota план "А" и план "Б" находились в одной системе, но теперь она на собственном опыте убедилась, что это не самая лучшая идея и вряд ли такое когда-нибудь повторится.

"Кроме того, были приняты контрмеры по повторению и проверке ситуации. Специалисты сообщили, что сбой в работе системы не был вызван из-за кибератаки, а всему виной недостаточное количество свободного места на сервере", - говорится в сообщении компании. "С сегодняшнего дня мы полностью изменим наши процедуры обслуживания и усилим работу по предотвращению повторения ситуации".

Сбой в работе серверов Toyota не способствует хорошей репутации компании. Напомню, что в мае специалисты компании обнаружили утечку данных клиентов, затем автопроизводитель провел расследование своих облачных сервисов. Расследование показало, что база данных, содержащая личную информацию клиентов, была открыта для общественности, что позволило злоумышленникам получить доступ к именам, адресам, номерам телефонов, адресам электронной почты, идентификационным номерам транспортных средств (VIN) и многому другому.

Кроме того, компания обнаружила утечку информации из "облака" в навигационные системы некоторых автомобилей, хотя этот случай был признан менее вопиющим, чем предыдущая компрометация. По имеющимся сведениям, после этого Toyota установила новую конфигурацию облака и систему баз данных.