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CNN: Илон Маск отключил Starlink, чтобы остановить атаку украинских дронов на российский флот
Маск опасался, что морские дроны сумеют нанести серьезный ущерб Черноморскому флоту и спровоцируют ядерную войну, поэтому он отключил спутниковый интернет.

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск не представлял, во что он ввязался, отправляя тарелки Starlink на Украину. Российская армия разрушила коммуникационную инфраструктуру Украины, поэтому спутниковый интернет Starlink дал украинским силам значительное тактическое преимущество. Согласно отрывку из будущей биографии Маска, он был настолько обеспокоен возможностью разжигания ядерной войны, что тайно предотвратил атаку украинских дронов на российские корабли.

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Начало 2022 года было более простым временем для Илона Маска. Он еще не ввязался в неудачное приобретение соцсети Twitter, сеть Starlink начала расширяться по всему миру, а стоимость его активов Tesla сделала его самым богатым человеком в мире. После начала специальной военной операции на Украине западный мир был потрясен, увидев, как российская армия повернула назад с марша на Киев. Украина обратилась за помощью к западным странам и "друзья киевского режима" конечно же откликнулись, включая Илона Маска.

SpaceX активировала спутниковую сеть Starlink на Украине и отправила военным терминалы на десятки миллионов долларов. По словам биографа Маска Уолтера Айзексона, Илон в конечном итоге пожалел о своем решении. Как только у Украины появился Starlink, военные начали использовать его для проведения атак на российские войска. Они даже модифицировали тарелки Starlink, чтобы оснастить дроны постоянной связью. «Как я оказался в этом вооруженном конфлике?», - предположительно спросил Маск у Айзексона. «Спутниковая система Starlink не разрабатывалась для оказания помощи в вооруженных конфликтах. Мы планировали, чтобы пользователи будут подключаться к спутниковому интернету для просмотра сериалов Netflix, общаться в соцсетях, учиться и делать добрые дела, а не направлять свои боевые дроны для уничтожения людей».

Контроль над спутниками Starlink сделал его ключевой фигурой в вооруженном конфликте на Украине и генеральный директор быстро осознал свою ответственность за жизни людей. После публичного недовольства стоимостью предоставления услуг Starlink на Украине, компания Илона Маска смогла получить дополнительные выплаты от западных правительств для покрытия части расходов, но у Маска появился другой страх: ядерная война. Согласно сообщению CNN, Маск покинул встречу с высокопоставленными российскими чиновниками, убежденными, что Украина находится на грани ядерной атаки. Поэтому он принял меры, когда Украина попыталась использовать Starlink в налете на российский флот у побережья Крыма.

Каждая наземная станция Starlink стоит несколько сотен долларов. Западные правительства заплатили Маску за то, чтобы он продолжал отправлять терминалы в Украину.

Украина оснастила группу подводных дронов приемниками Starlink и планировала использовать их для нападения на российский флот. Маск считал, что в случае успешной атаки это может спровоцировать ядерную войну. Он тайно приказал инженерам отключить Starlink над Крымом, что привело к отключению взрывоопасных беспилотников. Вместо того, чтобы взрывать российские корабли, они безвредно выбрасывались на берег.

Многих западных военных экспертов удивило, что Илон Маск имеет право вето на украинские военные операции, но это беспрецедентная ситуация. Ракетные технологии SpaceX позволили Starlink доставить тысячи спутников на орбиту всего за несколько лет. Другие компании надеются построить аналогичные мегагруппировки спутников, но отстают на годы. Поскольку Starlink стал единственным источником беспрепятственного глобального доступа в Интернет, Маск стал центральной фигурой в вооруженном конфликте на Украине, нравится ему это или нет. Биография Илона Маска, написанная Айзексоном, выходит в свет 12 сентября.

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#россия #украина #сво #илон маск #spacex #специальная военная операция #starlink #крым #спутниковый интернет #черноморский флот
Источник: edition.cnn.com
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