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Индийский луноход перешел в спящий режим, но ученые надеются, что он проснется в конце этого месяца
Начинается длинная лунная ночь, и индийский космический аппарат "Чандраян-3", успешно совершивший посадку, ложится спать.

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Индия вошла в историю в прошлом месяце, когда посадочный аппарат "Чандраян-3" совершил посадку вблизи южного полюса Луны. Это была первая контролируемая и удачная посадка в этом важном регионе, и в результате Индия стала четвертой страной, которой удалось успешно посадить свой аппарат на поверхность Луны. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщает, что луноход «Прагьян» и посадочный модуль «Викрам» выполнили все свои основные научные задачи, и пришло время хорошо отдохнуть, поскольку в южной области Луны наступает ночь. Однако они могут возобновить свою работу уже через несколько недель.

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Индийское оборудование питается от солнечных батарей, а ночи на Луне длятся несколько недель. В эти выходные руководители миссии подтвердили, что вся основная научная программа была выполнена, и перевели луноход и посадочный модуль в спящий режим. В настоящее время аккумуляторы почти полностью заряжены, но ситуация изменится в течение этого месяца. Перед "сном" посадочный модуль также совершил короткий «прыжок» по поверхности, приблизив его к «Прагьяну». Этот короткий полет был предпринят в качестве проверки будущих миссий по возврату образцов реголита.

Все бортовые системы индийского лунохода отключены, а на посадочном модуле остались активными только радиопередатчики. «Викрам» разрядит свою батарею до окончания лунной ночи, но его солнечные панели настроены так, чтобы поймать первый свет 22 сентября. ISRO надеется, что к этому времени «Прагьян» снова будет полностью работоспособен. Хотя любые дополнительные научные данные будут полезны для изучения Луны, стоит отметить, что посадочный модуль и луноход изначально рассчитывались только на работу в течение двух недель, но мы часто видим, как космические миссии продолжают работать гораздо дольше запланированного срока, и может быть "Чандраян-3" станет одной из таких миссий.

К сожалению автоматическая станция "Луна-25" не смогла успешно приземлиться на Луну.

Индия боролась с Россией за первую высадку на южном полярном регионе Луны. Роскосмос был близок к тому, чтобы опередить Индию на день или два, но затем на космическом аппарате «Луна-25» произошла навигационная ошибка и он врезался в Луну. Победив конкурентов, «Чандраян-3» через несколько дней начал "десантную операцию". Это была вторая попытка ISRO выполнить ту же миссию: «Чандраян-2» разбился в 2019 году с практически идентичной конструкцией посадочного модуля и лунохода. Даже спустя десятилетия после программы «Аполлон» высадка на Луну по-прежнему остается чрезвычайно сложной задачей.

«Чандраян-3» — первая (и на данный момент единственная) космическая миссия по исследованию этого региона Луны. Покинув посадочный модуль, луноход «Прагьян» преодолел более 90 метров поверхности и проанализировал несколько образцов с помощью своего прибора лазерной спектроскопии (LIBS). Недавно IRSO сообщило об обнаружении серы в лунном реголите, которая предполагает наличие воды на Луне. НАСА и другие космические агентства заинтересованы в этой части Луны, поскольку считается, что на ней имеются большие запасы водяного льда, который можно использовать для производства пригодного для дыхания воздуха, топлива и даже питьевой воды для астронавтов. Если у НАСА все так получится посадить свой космический аппарат, то экипаж «Артемиды III» может навестить «Прагьян» в конце этого десятилетия.

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#космос #вселенная #луна #земля #чандраян-3 #индийский луноход «прагьян»
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