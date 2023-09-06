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Intel обнаружила причину недавних ошибок BSOD на процессорах Raptor Lake
Первоначально считалось, что в этой проблеме виноват BIOS производителей материнских плат.

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Расследование таинственной ошибки BSOD (синего экрана смерти) на процессорах Intel 13-го поколения завершилось, и выяснилось, что проблема возникла из-за программистов компании Intel. В последнее время огромное количество пользователей столкнулось с ошибкой "Unsupported Processor" (Неподдерживаемый процессор), и всему виной оказался микрокод Intel. В настоящее время компания выпустила исправление для всех пользователей, и чтобы навсегда избавиться от этой надоедливой ошибки, потребуется обновить BIOS.

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Вся эта история началась около недели назад, когда некоторые владельцы материнских плат MSI серий 600 и 700 у которых установлены процессоры Raptor Lake 13-го поколения, начали видеть ошибки «Неподдерживаемый процессор», которые не давали нормально работать и играть в игры. MSI быстро выпустила исправление для пострадавших пользователей, но затем проблема появилась на материнских платах Gigabyte, так и на Asus, что указывает на то, что это проблема процессора Intel, а не проблема материнской платы. Что еще хуже, проблема проявлялась не на всех процессорах 13-го поколения, а только на определенных моделях. Теперь, проведя собственное расследование, компания Intel предоставила более подробную информацию о возникшей проблеме и пообещала, что она будет устранена.

Именно такое неприглядное послание недавно видели владельцы процессоров Raptor Lake. Источник: Microsoft

По данным Wccftech, затронуты процессоры Intel со следующими идентификаторами CPUID: 0xB0671, OxBO6A2 или OxBO6A3, которые являются как настольными, так и мобильными чипами. Процессоры с идентификаторами OxBO6F2 и OxBO6F5 не пострадали. Номера CPUID Intel можно посмотреть в этой удобной таблице, предоставленной компанией Intel. Суть проблемы заключается в том, что микрокод Intel с метками 0x119 и 0x4119 для процессоров Raptor Lake был выпущен в обновлении Windows в июне 2023 года и вызвал ошибочные значения флагов GDS_NO для P- и E-ядер. Пользователи видели ошибку, если обновляли Windows, что, как мы знаем, иногда может происходить без нашего ведома.

На данный момент Microsoft начала рассылать обновления Windows для временного решения этой проблемы, поскольку нужный микрокод Intel можно изменить через Центр обновления Windows. Если вы столкнулись с этой напастью, обновите Windows, чтобы изменить вредоносный микрокод. Тем временем Intel заявила, что работает над исправлением, которое навсегда устранит эту проблему, и в ближайшее время оно будет отправлено производителям материнских плат. Когда это произойдет, вам нужно будет загрузить и установить последнюю версию BIOS для вашей материнской платы, что в большинстве случаев является тривиальной задачей .

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#intel #msi #intel raptor lake #cpuid #bsod #unsupported processor
Источник: wccftech.com
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