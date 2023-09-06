Раньше MacBook и Chromebook никогда не конкурировали в своем ценовом диапазоне, но скоро ситуация может измениться.

Когда речь заходит о покупке дешевых и легких ноутбуков для образовательных учреждений и домашнего пользования, компания Google занимает лидирующее положение на рынке. Chromebook стал очень популярным устройством у администраторов начальных, средних и старших школ во многих странах мира, которые хотят установить надежное оборудование в классах, не разоряя свой бюджет. Но появился неожиданный конкурент. Сообщается, что Apple работает над бюджетной серией MacBook, которая будет напрямую конкурировать с Chromebook.

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Информация поступила от надежных источников в компьютерной отрасли, которые сообщили DigiTimes, что Apple изучает концепцию недорогой серии MacBook. По их словам, бюджетная линейка MacBook станет альтернативой «моделям Chromebook в сфере образования» и может поступить в продажу уже во второй половине 2024 года. Некоторые эксперты полагают, что предполагаемые сроки выхода бюджетных Макбуков основаны на отсутствии соответствующей активности у основных поставщиков Apple. Если у тайваньских компаний Foxconn и Quanta Computer нет заказов от Apple, то вряд ли компания выпустит новую линейку продуктов в начале следующего года.

Chromebook стал самым популярным устройством среди школьников и студентов.

Появление Макбука по цене Хромбука, скорее всего, станет шоком для тех, кто хотя бы отдаленно знаком с продуктовой стратегией Apple. Apple известна тем, что производит ноутбуки, которые стоят в 2-10 раз дороже любого Chromebook, поэтому это будет большим событием в компьютерной отрасли, когда знаменитая компания выпустит ноутбук стоимостью менее 1000 долларов. В прошлом генеральный директор Apple Тим Кук отвергал любые вопросы о более дешевом оборудовании, заявляя, что Apple «не занимается производством хлама». Кук беспощадно раскритиковал Chromebook, назвав их «тестовыми машинами» поскольку они используются для оценки знаний в школах. Старший вице-президент по маркетингу Фил Шиллер пошел еще дальше в своих оскорблениях, заявив в 2019 году, что студенты, использующие «дешевые» Chromebook от Google, «не добьются успеха в жизни».

Но это было до расцвета дистанционного обучения и повсеместного распространения Chromebook-ов в школах и университетах. Несмотря на разногласия по поводу точных цифр, исследовательские фирмы сходятся во мнении, что продажи Chromebook резко выросли еще до пандемии COVID-19: если в 2019 году было продано около 13,9 миллиона Chromebook, то в 2020 году этот показатель достиг 30,4 миллиона. В 2021 году это число увеличилось еще на 3,1 миллиона. С тех пор продажи Chromebook немного снизились, но небольшие недорогие ноутбуки по-прежнему приносят больше денег, чем предполагали многие эксперты.