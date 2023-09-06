Проект под названием "SMART ePants", что в переводе означает "умные электронные трусы", на первый взгляд может показаться выдумкой из дешевого научно-фантастического романа, но к сожалению, это реальность.

Американские налогоплательщики наверно не догадываются на что их правительство тратит бюджетные деньги, ведь этот проект затронет их личную жизнь. Разведывательное управление США инвестировало 22 миллиона долларов в проект под названием SMART ePants, целью которого является производство нижнего белья и другой одежды, помогающей владельцу вести наблюдение. Согласно полученной информации, "шпионская одежда" полностью пригодна для стирки, но при этом каждый комлект одежды будет содержать устройства записи аудио, видео и геолокации.

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SMART ePants, сокращенно от Smart Electrically Powered and Networked Textile Systems (Умные электронные и сетевые текстильные системы) - это самый амбициозный проект федерального правительства в области «активных умных тканей» или AST. Эта одежда выглядит и ощущается как обычная, но содержит скрытые встроенные устройства, которые записывают данные без ведома окружающих. Организация по перспективным исследовательским проектам разведки (IARPA), которая проводит уникальные исследовательские проекты для Управления директора национальной разведки, считает, что SMART ePants могут найти множество применений. IARPA рассчитывает, что "умное нижнее белье" будут носить офицеры федеральных правоохранительных органов во время своих расследований, а также поможет спасателям собирать важную информацию, не отвлекаясь от основных обязанностей в чрезвычайных ситуациях.

Американской разведке уже мало камер наблюдения, которые заполонили почти все города США.

«Организация по перспективным исследовательским проектам разведки гордится тем, что первая в мире начала разрабатывать SMART ePANTS, которые будут востребованы не только в разведке, но и во многих других важных отраслях», — сообщил Доусон Кейгл, руководитель проекта SMART ePANTS. «На данный момент ни одна страна не выделила деньги, необходимые для разработки первых интегрированных электронных изделий, которые растягиваются, гнутся, комфортны и пригодны для стирки как обычная одежда».

Стоит предположить, что на это есть свои причины. Общественное доверие к правоохранительным органам в США, уже находится на рекордно низком уровне, и вряд ли повысится от того, что полицейские и федеральные агенты будут носить "умное нижнее белье" для слежки. Существуют также опасения, что такая одежда, как SMART ePants, еще больше навредит приватности американцев. За последние два десятилетия проекты наблюдения привлекли гораздо больше внимания и финансирования в правительстве из-за настороженности после событий 11 сентября и технологического прогресса. Учитывая, как эти проекты негативно повлияли на малообеспеченные общины и общины этнических меньшинств, у американцев есть основания опасаться, что с "умным нижним бельем" произойдет то же самое.

Организация IARPA, созданная по образцу Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), имеет общую репутацию со своим предшественником: оба агентства известны тем, что выделяют огромные суммы денег на экспериментальные проекты, которые не гарантированно сработают. Это разочаровывает сознательных американцев, которые следят за федеральными расходами, но порадует тех, кто не в восторге от появления SMART ePants. IARPA планирует потратить следующие 42 месяца на разработку одежды для скрытой слежки, и вполне вероятно, что их изобретение не дойдет до реального применения.