Как показали первые тесты, новая функция не всегда работает правильно.

Копирование отдельных кадров из видеоролика без использования специальных программ довольно хлопотный процесс. Когда вы находите понравившийся кадр, вам приходится ставить видео на паузу, делать его полноэкранным и делать снимок экрана, тщательно избегая элементов управления и полоску прогресса видео. Даже в этом случае полученное изображение обычно не самого высокого качества. Сторонние сайты или программы могут выполнить эту тяжелую работу за вас, но некоторые из них вызывают подозрения, а постоянное переключение между вкладками не слишком удобно.

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Именно поэтому на помощь пришла новая функция захвата кадров от компании Google. В последнем обновлении браузера Chrome Google добавлена потенциально полезная функция: возможность копировать видеокадр, просто приостановив видео и щелкнув правой кнопкой мыши. В последнем сообщении блога компании Google, опубликованном в четверг, утверждается, что пользователи Chrome теперь могут сохранять свои любимые кадры, приостановив любое видео, воспроизводимое в браузере, затем щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «Копировать видеокадр». Однако в нескольких тестах оказалось, что эта функция работает не так гладко, как должна.

Чтобы попасть в это меню, пользователям пришлось дважды щелкнуть правой кнопкой мыши.

Безусловно, новая функция Chrome будет чаще всего использоваться на YouTube, поэтому энтузиасты сначала протестировали её там. Щелчок правой кнопкой мыши по крутому кадру из видео НАСА не дал возможности «Копировать видеокадр» из-за появившегося "родного меню" YouTube. Повторный щелчок правой кнопкой мыши, наконец, открыл меню Chrome, что позволило тестерам воспользоваться этой функцией для получения высококачественной копии кадра. Как только кадр был скопирован, его можно было вставить куда угодно.

Эта функция пока не работает на встроенных проигрывателях JW Player (которые вы часто видите в блогах), но работает на Video.js, проигрывателе HTML5. Энтузиасты также опробовали новую функцию Chrome в X (ранее Twitter), Instagram и Facebook, но безрезультатно. Возможно, пользовательские интерфейсы этих платформ не позволяют использовать сторонние опции, подобные этой, однако утверждение Google о том, что новая функция работает "в любом видео, воспроизводимом в Chrome", выглядит несколько вводящей в заблуждение.

Сохранение изображения, полученного с помощью функции "Копировать видеокадр" в Chrome, также представляет собой непростую задачу. В настоящее время нет возможности сохранить кадр в виде файла; вместо этого вам нужно будет вставить его в документ или Paint и снова щелкнуть левой кнопкой мыши, чтобы сохранить его в удобном для вас формате. Тем не менее, разработчики Chrome еще на шаг приблизились к возможности быстрого сохранения высококачественных видеоизображений, так что эта функция не является полной неудачей.