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Компания Microsoft разрабатывает рюкзак, который с помощью искусственного интеллекта будет выполнять функции многоцелевого виртуального помощника. Согласно документам, поданным в Ведомство по патентам и товарным знакам США, технологический гигант пытается запатентовать рюкзак с искусственным интеллектом, который не только отвечает на вопросы, связанные с определением местоположения, как Cortana или Siri, но и помогает пользователю обрабатывать новую информацию и реагировать на окружающий мир без помощи рук.
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Ведомство по патентам сообщило, что Microsoft впервые подала заявку на патент в сентябре 2019 года (с тех пор номер заявки был изменен и теперь дата подачи указана как май 2023 года). Концепция, описанная в заявке Microsoft, с тех пор прошла первый этап проверок, в результате чего она была опубликована в конце августа. Опубликование заявки на патент в США не гарантирует, что патент будет выдан; публикация заявки лишь позволяет общественности узнать больше о потенциальном патенте, находящемся в процессе разработки. Даже если патент Microsoft будет отклонен, общественность все равно сможет изучить некоторые подробности новой технологии.
В 24-страничном документе описывается рюкзак, в лямках которого используются микрофон, камера и датчик давления, которые позволяют анализировать окружение пользователя. Рюкзак обеспечивает обратную связь и выдает полезную информацию через динамики и тактильные ощущения. Компас, GPS-приемник и биометрический датчик (подробности о которых в приложении не разглашаются) также помогают обрабатывать запросы пользователей: от прокладывания обычного маршрута домой до самых безопасных лыжных маршрутов. Чтобы рюкзак-помощник не улавливал речь прохожих, пользователь может научить его распознавать только свой голос. Аккумулятор рюкзака может даже заряжать смартфон или планшет пользователя.
Рюкзак с искусственным интеллектом может стать ценным инструментом для слепых и слабовидящих людей благодаря его (запрограммированной) способности интерпретировать окружающую среду пользователя. На одной из многочисленных иллюстраций патентной заявки изображен пользователь, стоящий перед афишей концерта; по словам Microsoft, это позволит рюкзаку «видеть» информацию о дате и времени на плакате и добавлять ее в календарь пользователя.
«Рюкзак позволяет пользователю быстро, удобно и естественно давать контекстные команды (включая запросы) рюкзаку, который требует от рюкзака воспринимать, чувствовать и понимать... окружающую среду, окрестности или объект рядом с пользователем», — говорится в заявке.
Однако даже для тех, у кого нет проблем со здоровьем, он может стать удобной альтернативой обычному рюкзаку, избавив пользователей от необходимости тянуться к телефону и что-то долго изучать самостоятельно. Microsoft приводит примеры перевода жестов (требуется во время поездки в другую страну или при встрече с глухонемым человеком), походы по незнакомой местности и даже элементарный поход за продуктами как сценарии, в которых в противном случае пользователи были бы заняты своими телефонами. (Например, проверка списка продуктов и сравнение цен с ценами в других магазинах - это относительно практичные действия). Если рюкзак когда-либо попадет на рынок, он может устранить или уменьшить зависимость от смартфона и позволит пользователям больше наслаждаться реальной жизнью.