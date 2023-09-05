На данный момент это всего лишь идея, но она может помочь людям сократить практическое использование смартфонов.

Компания Microsoft разрабатывает рюкзак, который с помощью искусственного интеллекта будет выполнять функции многоцелевого виртуального помощника. Согласно документам, поданным в Ведомство по патентам и товарным знакам США, технологический гигант пытается запатентовать рюкзак с искусственным интеллектом, который не только отвечает на вопросы, связанные с определением местоположения, как Cortana или Siri, но и помогает пользователю обрабатывать новую информацию и реагировать на окружающий мир без помощи рук.

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Ведомство по патентам сообщило, что Microsoft впервые подала заявку на патент в сентябре 2019 года (с тех пор номер заявки был изменен и теперь дата подачи указана как май 2023 года). Концепция, описанная в заявке Microsoft, с тех пор прошла первый этап проверок, в результате чего она была опубликована в конце августа. Опубликование заявки на патент в США не гарантирует, что патент будет выдан; публикация заявки лишь позволяет общественности узнать больше о потенциальном патенте, находящемся в процессе разработки. Даже если патент Microsoft будет отклонен, общественность все равно сможет изучить некоторые подробности новой технологии.

В 24-страничном документе описывается рюкзак, в лямках которого используются микрофон, камера и датчик давления, которые позволяют анализировать окружение пользователя. Рюкзак обеспечивает обратную связь и выдает полезную информацию через динамики и тактильные ощущения. Компас, GPS-приемник и биометрический датчик (подробности о которых в приложении не разглашаются) также помогают обрабатывать запросы пользователей: от прокладывания обычного маршрута домой до самых безопасных лыжных маршрутов. Чтобы рюкзак-помощник не улавливал речь прохожих, пользователь может научить его распознавать только свой голос. Аккумулятор рюкзака может даже заряжать смартфон или планшет пользователя.

По мнению Microsoft, рюкзак может помочь пользователям определить самый безопасный маршрут к подножию горнолыжного склона. Источник: Microsoft.





Рюкзак с искусственным интеллектом может стать ценным инструментом для слепых и слабовидящих людей благодаря его (запрограммированной) способности интерпретировать окружающую среду пользователя. На одной из многочисленных иллюстраций патентной заявки изображен пользователь, стоящий перед афишей концерта; по словам Microsoft, это позволит рюкзаку «видеть» информацию о дате и времени на плакате и добавлять ее в календарь пользователя.

«Рюкзак позволяет пользователю быстро, удобно и естественно давать контекстные команды (включая запросы) рюкзаку, который требует от рюкзака воспринимать, чувствовать и понимать... окружающую среду, окрестности или объект рядом с пользователем», — говорится в заявке.

Однако даже для тех, у кого нет проблем со здоровьем, он может стать удобной альтернативой обычному рюкзаку, избавив пользователей от необходимости тянуться к телефону и что-то долго изучать самостоятельно. Microsoft приводит примеры перевода жестов (требуется во время поездки в другую страну или при встрече с глухонемым человеком), походы по незнакомой местности и даже элементарный поход за продуктами как сценарии, в которых в противном случае пользователи были бы заняты своими телефонами. (Например, проверка списка продуктов и сравнение цен с ценами в других магазинах - это относительно практичные действия). Если рюкзак когда-либо попадет на рынок, он может устранить или уменьшить зависимость от смартфона и позволит пользователям больше наслаждаться реальной жизнью.

Рюкзак с искусственным интеллектом поможет пользователю определить реальную стоимость продуктов.



