Китайская компания выпустила проектор XGIMI HORIZON Ultra 4K с гибридным источником света. Новая длиннофокусная модель может воспроизводить изображения шириной до 508 см с яркостью 2300 люмен ISO.

Китайская компания XGIMI выпустила проектор HORIZON Ultra 4K. Производитель утверждает, что это первый за всю историю длиннофокусный 4K-проектор, поддерживающий технологию Dolby Vision и предназначенный для домашнего пользования. В устройстве используется гибридный лазерно-светодиодный источник света, который обеспечивает яркость в 2300 люмен ISO и имеет ожидаемый срок службы в 25 000 часов. Проектор охватывает 97% цветового охвата DCI-P3 с поддержкой HDR10 и HLG.

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HORIZON Ultra имеет проекционное соотношение 1,2–1,5:1 с максимальным рекомендуемым размером изображения 508 см. Он также оснащен технологией Intelligent Screen Adaption 3.0 (ISA 3.0) с такими функциями, как 0,8-кратный оптический зум без потерь, автофокусировка и динамическая регулировка цвета для автоматического улучшения изображения. Кроме того, интеллектуальное изменение яркости в зависимости от окружающего освещения гарантирует, что изображение будет видно в любых условиях. Новая модель также имеет игровой режим с задержкой менее 18 мс и технологией сглаживания движения MEMC. Подключать гаджеты можно через различные порты, включая HDMI 2.1 и USB 2.0.

Проектор XGIMI HORIZON Ultra 4K. (Источник изображения: XGIMI)

Проектор оснащен двумя встроенными динамиками Harman Kardon мощностью 12 Вт, совместимыми с DTS-HD и Dolby Audio. Кроме того, с Android TV 11 вы можете транслировать контент из популярных приложений и транслировать контент с мобильного устройства по беспроводной сети через Chromecast. Гаджет имеет квадратную форму размером 265 x 224 x 170 мм с подвижной тканевой панелью, закрывающей объектив, когда он не используется. Приобрести XGIMI HORIZON Ultra можно уже сейчас по цене 1 699 долларов (164 000 рублей).



