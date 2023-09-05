Мини-компьютеры становятся все более популярными, поэтому производитель материнских плат ASRock решил выпустить свой собственный продукт.

Мобильные энергоэффективные процессоры AMD Ryzen 7040, основанные на архитектуре «Phoenix», сочетают в себе ядра Zen 4 и графику RDNA 3, которые обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении. Благодаря своим техническим характеристикам они стали популярными в игровых портативных ПК и ноутбуках. Теперь же эти процессоры начали появляться и в мини-пк.

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На прошлой неделе компания Gigabyte представила линейку мини-пк BRIX Extreme с процессорами Ryzen 7040U, а в свою очередь компания ASRock Industrial представила новые мини-пк серии 4×4 BOX 7040.

Новые мини-компьютеры ASRock имеют размеры 118 x 110 x 48 мм и поддерживают до 64 Гигабайт двухканальной памяти DDR5-5600, твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe Gen 4, 2,5-дюймовый жесткий диск или твердотельный накопитель SATA, поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и до четырех дисплеев благодаря такому набору портов:

2 х HDMI 1.4b

2 порта USB4 (с альтернативным режимом DisplayPort 1.4a)

1 порт USB 3.2 Gen 2, тип A

2 порта USB 2.0 типа А

1 порт 2,5 GbE Ethernet (RTL8125BG)

1 гигабитный Ethernet (RTL8111EPV)

1 х 3,5 мм аудио

ASRock предлагает на выбор модели с двумя вариантами процессоров. BOX -7840U 4×4 оснащен чипом AMD Ryzen 7 7840U с 8 ядрами, 16 потоками и 12-ядерной графикой, а BOX -7640U 4×4 оснащен чипом Ryzen 5 7640U с 6 ядрами,12 потоками и 8-ядерной графикой.

Компания также представила две материнские платы 4X4-7640U и 4X4-7840U для тех, кто предпочитает использовать собственный корпус.