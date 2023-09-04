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Бывший руководитель Huawei заявил, что операционная система HarmonyOS выйдет на ПК в следующем году
Сначала китайская операционная система будет распространяться в Китае, а затем по всему миру.

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В 2019 году Министерство торговли США включило Huawei в «Список юридических лиц», которым запрещено вести дела с какой-либо американской компанией. Этот шаг, помимо других последствий, привел к тому, что Google отозвала лицензию Huawei на Android. В результате компания Huawei разработала собственную операционную систему HarmonyOS для телефонов и планшетов.

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Ван Чэнлу, бывший руководитель Huawei, а ныне генеральный директор Shenzhen Kaihong Digital Industry Development, недавно сообщил в Weibo (китайская социальная сеть), что HarmonyOS скоро появится на персональных компьютерах.

Один из любопытных пользователей спросил у Ван Чэнлу, будет ли выпущена версия Hongmeng для персональных компьютеров в следующем году, Чэнлу ответил «Да», добавив, что версия HarmonyOS для ПК запланирована на 2024 год. Стоит отметить, что HarmonyOS в Китае называется Hongmeng, а OpenHarmony — для персональных компьютеров. На данный момент тестовая версия OpenHarmony для ПК уже доступна некоторым пользователям.

Скриншот переписки бывшего генерального директора Huawei.

Однако сроки релиза HarmonyOS на персональных компьютерах пока не определены. Компания Huawei отказалась устанавливать HarmonyOS на свою линейку ноутбуков MateBook, поскольку у компании все еще есть доступ к Windows для глобального распространения.

По словам Huawei, HarmonyOS обеспечит более простое подключение и бесперебойную работу между устройствами. Программисты компании надеются, что новая операционная система составит конкуренцию операционным системам Windows и Mac, которые в настоящее время доминируют на рынке ПК.

Учитывая все операционные системы (Android, iOS, macOS, ChromeOS, Linux и другие), Windows остается второй по популярности ОС, которая уступает первенство Android. По состоянию на апрель 2023 года, доля Windows на рынке составляла 28,29%.

С большой вероятностью релиз HarmonyOS на ПК начнется сначала в Китае, а затем распространиться на другие рынки. Это будет соответствовать стратегии Huawei в области смартфонов, согласно которой компания использует HarmonyOS по всему миру. С 2020 года компания обновила более 100 моделей Android до HarmonyOS.

Появление новой версии HarmonyOS на персональных компьютерах станет важной вехой в реализации амбиций Huawei в области операционных систем. Тем не менее, пока неясно, сможет ли она завоевать популярность за пределами Китая в сравнении с привычными для потребителей вариантами Windows и macOS.

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#huawei #harmonyos
Источник: ithome.com
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