Это произошло за несколько дней до того, как AMD выпустит RX 7800 XT стоимостью 499 долларов.

Всего неделю назад AMD официально представила последние модели видеокарт из своей линейки RDNA 3: RX 7800 XT и RX 7700 XT. Красная команда утверждает, что эти видеокарты предназначены для разрешения 1440p и оценила их стоимость в 499 и 449 долларов соответственно, а конкурировать они будут с видеокартами Nvidia RTX 4060 Ti, которые поставляются с 8 ГБ или 16 ГБ видеопамяти по цене 399 и 499 долларов. Похоже, что Nvidia начала немного волноваться из-за сложившейся ситуации, поскольку некоторые из ее партнеров снизили цену на модель 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти на 50 долларов, доведя ее до 449 долларов в некоторых розничных магазинах. Это первый подобный шаг для компании, которая удерживала свои цены на 40 серию, несмотря на негативные отзывы в прессе и отсутствие желания у игроков покупать новые видеокарты.

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Данная скидка распространяется не на все видеокарты 4060 Ti 16GB, а пока только на две модели - одну от MSI и одну от Asus, об этом сообщает Tom's Hardware. Обе видеокарты представляют собой стандартные модели с двумя вентиляторами, которые меньше и менее производительные, чем некоторые из их собратьев с тремя вентиляторами. Однако разница в производительности не на столько существенная и можно сказать, что основное отличие между брендами сводится к качеству сборки и внешнему виду. В настоящее время обе видеокарты продаются в магазине Newegg по цене 449 долларов, в то время как остальные модели 4060 Ti 16 ГБ стабильно держатся на уровне 499 долларов или немного выше.

AMD уже заявила, что ее видеокарта RX 7700 XT за 449 долларов быстрее, чем 16 Гб видеокарта от Nvidia, так что модель RX 7800 XT, вероятно, будет ещё более привлекательнее для геймеров.

Неизвестно, было ли снижение цен инициировано Nvidia или ее партнеры имеют здесь некоторую свободу действий, но эксперты сомневаются, что ее партнеры имеют право изменять цены без разрешения Nvidia. Поскольку большинство видеокарт по-прежнему продаются по рекомендованной цене, Nvidia, вероятно, просто сделала исключение для некоторых бюджетных моделей.

Изменение цен произошло всего за несколько дней до того, как AMD начнет продавать свои видеокарты RX 7800 XT и 7700 XT, поэтому можно сделать вывод, что Nvidia боится, что эти видеокарты будут представлять угрозу для плохо принятых у геймеров Nvidia RX 4060 Ti. AMD оснастила свои новые видеокарты 16 и 12 ГБ видеопамяти с 256- и 192-разрядной шиной памяти соответственно, что дало им значительное преимущество в пропускной способности памяти. Для сравнения, обе видеокарты RTX 4060 Ti оснащены 128-битной шиной памяти, что является во многих случаях проблемой даже при разрешении 1080p. И хотя видеокарта с 16 ГБ видеопамяти гораздо лучше справляется с плавным игровым процессом, 499 долларов за видеокарту с такой узкой шиной памяти для многих геймеров оказалась слишком дорогой.

Главным преимуществом видеокарт Nvidia перед AMD было то, что они предлагают технологию генерации кадров в поддерживаемых играх, которая может значительно повысить частоту кадров в ситуациях, когда процессор является узким местом. Однако вскоре AMD предложит собственную версию этой технологии — Fluid Motion Frames. Она может сделать конкуренцию более равной и учитывая преимущество AMD в видеопамяти, ее позиции в битве с разрешением 1440p выглядит довольно неплохо. Тем не менее, видеокарты AMD еще не поступили в магазины, поэтому мы отложим объявление победителя до среды. Новые видеокарты Radeon поступят в продажу 6 сентября, поэтому стоит ожидать первые тесты 5-го числа.