Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Партнеры Nvidia снизили цены на некоторые версии RTX 4060 Ti 16 ГБ
Это произошло за несколько дней до того, как AMD выпустит RX 7800 XT стоимостью 499 долларов.

реклама

Всего неделю назад AMD официально представила последние модели видеокарт из своей линейки RDNA 3: RX 7800 XT и RX 7700 XT. Красная команда утверждает, что эти видеокарты предназначены для разрешения 1440p и оценила их стоимость в 499 и 449 долларов соответственно, а конкурировать они будут с видеокартами Nvidia RTX 4060 Ti, которые поставляются с 8 ГБ или 16 ГБ видеопамяти по цене 399 и 499 долларов. Похоже, что Nvidia начала немного волноваться из-за сложившейся ситуации, поскольку некоторые из ее партнеров снизили цену на модель 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти на 50 долларов, доведя ее до 449 долларов в некоторых розничных магазинах. Это первый подобный шаг для компании, которая удерживала свои цены на 40 серию, несмотря на негативные отзывы в прессе и отсутствие желания у игроков покупать новые видеокарты.

реклама

Данная скидка распространяется не на все видеокарты 4060 Ti 16GB, а пока только на две модели - одну от MSI и одну от Asus, об этом сообщает Tom's Hardware. Обе видеокарты представляют собой стандартные модели с двумя вентиляторами, которые меньше и менее производительные, чем некоторые из их собратьев с тремя вентиляторами. Однако разница в производительности не на столько существенная и можно сказать, что основное отличие между брендами сводится к качеству сборки и внешнему виду. В настоящее время обе видеокарты продаются в магазине Newegg по цене 449 долларов, в то время как остальные модели 4060 Ti 16 ГБ стабильно держатся на уровне 499 долларов или немного выше.

AMD уже заявила, что ее видеокарта RX 7700 XT за 449 долларов быстрее, чем 16 Гб видеокарта от Nvidia, так что модель RX 7800 XT, вероятно, будет ещё более привлекательнее для геймеров.

Неизвестно, было ли снижение цен инициировано Nvidia или ее партнеры имеют здесь некоторую свободу действий, но эксперты сомневаются, что ее партнеры имеют право изменять цены без разрешения Nvidia. Поскольку большинство видеокарт по-прежнему продаются по рекомендованной цене, Nvidia, вероятно, просто сделала исключение для некоторых бюджетных моделей.

Изменение цен произошло всего за несколько дней до того, как AMD начнет продавать свои видеокарты RX 7800 XT и 7700 XT, поэтому можно сделать вывод, что Nvidia боится, что эти видеокарты будут представлять угрозу для плохо принятых у геймеров Nvidia RX 4060 Ti. AMD оснастила свои новые видеокарты 16 и 12 ГБ видеопамяти с 256- и 192-разрядной шиной памяти соответственно, что дало им значительное преимущество в пропускной способности памяти. Для сравнения, обе видеокарты RTX 4060 Ti оснащены 128-битной шиной памяти, что является во многих случаях проблемой даже при разрешении 1080p. И хотя видеокарта с 16 ГБ видеопамяти гораздо лучше справляется с плавным игровым процессом, 499 долларов за видеокарту с такой узкой шиной памяти для многих геймеров оказалась слишком дорогой.

Главным преимуществом видеокарт Nvidia перед AMD было то, что они предлагают технологию генерации кадров в поддерживаемых играх, которая может значительно повысить частоту кадров в ситуациях, когда процессор является узким местом. Однако вскоре AMD предложит собственную версию этой технологии — Fluid Motion Frames. Она может сделать конкуренцию более равной и учитывая преимущество AMD в видеопамяти, ее позиции в битве с разрешением 1440p выглядит довольно неплохо. Тем не менее, видеокарты AMD еще не поступили в магазины, поэтому мы отложим объявление победителя до среды. Новые видеокарты Radeon поступят в продажу 6 сентября, поэтому стоит ожидать первые тесты 5-го числа.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #rtx 4060 ti #rx 7800 xt #rx 7700 xt #rtx 4060 ti 16 гб
Источник: tomshardware.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
ASRock Industrial представила серию мини-ПК 4X4 BOX 7040 и плат для досборки на базе AMD Ryzen 7040U
GeForce RTX 4070 стала самой продаваемой видеокартой в немецкой рознице за последнюю неделю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
18
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
4
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
10
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
7
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
3
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
1
Новейшая российская ракета 9М333 игнорирует тепловые ловушки и поражает 80% целей
+
12-ядерный гибридный процессор AMD серии Ryzen 8000 с большими и малыми ядрами снова замечен в сети
1
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
1
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
2
Китайский контрабандист намеревался провезти через границу 1500 процессоров и 1470 модулей памяти
1
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
2
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли более 105 военных
+
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
С 1 сентября английские криптовалютные биржи получили право замораживать входящие переводы
6
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
45

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
42
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
30
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
35
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
37
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
7
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
13
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
12
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
7
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
6

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
14:59
И этот тоже выбрал вилкой в глаз...
Шольц ожидает волну мемов после публикации своего фото с "пиратской повязкой" на глазу
imperse
14:55
Валя Матвиенко погнала пургу - производства гвоздей в РФ куча, как и остальных метизов, может кроме каких-то узкоспециализированных. Суперджет полностью импортозаместили, авионику, двигатели, композит...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
troglodit
14:53
с таким набором болезней ВСУ сами себя будут отстреливать в разы чаще. ещё чаще они не в силах будут выполнять боевые задачи.
Киев опубликовал списки болезней, которые теперь не помеха службе в армии
Джонни Депп
14:52
Так это не дз подвела, а танк не выдержал дз.
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
Alxndr
14:51
Визуально разницы нет. По кадрам не скажу пока - мод вырубил оверлей с FPS ( asus gpu tweak III ).
Неофициальный мод Starfield для замены FSR на DLSS или XeSS пользуется большой популярностью
Alex TOPMAN
14:47
Частоты памяти сравни.
В Starfield игровой процессор Ryzen 7 7800X3D уступает Core i9-13900K почти 26 % — тест CPU от PCGH
Alex TOPMAN
14:47
4400 память... это что, издевательство? Когда её гонят уже до 8800?
В Starfield игровой процессор Ryzen 7 7800X3D уступает Core i9-13900K почти 26 % — тест CPU от PCGH
Михаил Чигринец
14:45
https://clintel.org/world-climate-declaration/
1600 ученых подписали документ, постулирующий вымышленный характер «климатического кризиса»
Дмитрий
14:44
Проблема инвин в том что они полностью перешли на штамповку мидяков. фуллтауеры уже ниодной модели нету кроме вот этих нет выбора
InWin представила стильные корпуса DUBILI для самостоятельной сборки
Илья Ковалёвъ
14:43
Хз я в варзон2 вместо длсс фср использую на 4070 - в этой игре длсс слишком сильно гостингом душит
Неофициальный мод Starfield для замены FSR на DLSS или XeSS пользуется большой популярностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем