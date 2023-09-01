Компания немного "обрезала" свои видеокарты Ada Lovelace, но они все равно остались довольно длинными.

Видеокарты Nvidia 40-й серии установили новые рекорды как по производительности, так и по физическому размеру. В частности, RTX 4090 и 4080 отличаются огромными размерами, поэтому некоторым геймерам пришлось менять или модернизировать свои корпуса, чтобы они туда поместились. В связи с этим некоторые компании решили пересмотреть чертежи свои громадных видеокарт и выпустить уменьшенные версии, последняя из которых принадлежит MSI. Компания объявила, что перезапустит всю свою линейку 40-й серии, за исключением RTX 4060, в новых версиях «Gaming Slim», которые призваны обеспечить улучшенную совместимость с игровыми корпусами.

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В своем пресс-релизе MSI сообщила, что ее обновленные видеокарты тоньше и легче стандартных версий, но потеря веса никоим образом не повлияет на производительность, во что очень трудно поверить. Компания заявляет, что будет предлагать тонкие версии видеокарт RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Модель RTX 4060 и так является наименьшей видеокартой на чипе Ada Lovelace, поэтому ее дорабатывать не требовалось. Несмотря на то, что компания собирается продавать практически весь обновленный модельный ряд 40-й серии, на данный момент она объявила технические характеристики только "тонких" 4070 и 4060 Ti, которые уже представлены на ее веб-сайте. Похоже, что Slim-версии 4090 и 4080 появятся позже.

Видеокарты Slim, конечно, не такие толстые, как стандартные, но, к сожалению, такие же длинные, а в некоторых случаях и длиннее.

Видеокарты "Gaming Slim" будут предлагаться как в черном, так и в белом цвете и иметь те же характеристики, что и их нетонкие аналоги, с точки зрения производительности и энергопотребления. Различаться будут только размеры, потому что в тонких версиях MSI использует усовершенствованную систему охлаждения TRI FROZR 3, которая оснащена такими популярными элементами, как вентиляторы TORX и 8 медных тепловых трубок, а также вырезом на задней панели, позволяющим выводить воздух вверх по корпусу.

Странным в новом дизайне MSI кажется то, что эти видеокарты по-прежнему очень длинные, несмотря на уменьшенную толщину. Если почитать отзывы владельцев видеокарт 40-серии, то у большинства геймеров были проблемы не с толщиной видеокарт, а с их длиной. Все тонкие видеокарты имеют конструкцию с тремя вентиляторами, хотя некоторые из нетонких видеокарт используют только два вентилятора, включая вариант RTX 4060 Ti 16 ГБ. По данным Hothardware, длина всех видеокарт Slim по-прежнему превышает 12 дюймов (30 сантиметров), что во многих случаях может вызвать проблемы.

По мнению экспертов, MSI следовало последовать примеру Asus и просто сделать видеокарту короче, как это было сделано с OG-версией RTX 4090. Эта видеокарта примерно на 5 сантиметров короче, чем ее предшественница, поэтому ее можно использовать в гораздо большем количестве корпусов, чем видеокарту длиной 33 сантиметра, пусть и более тонкой. Нам придется подождать и посмотреть, что MSI сделает с моделями 4090 и 4080 Slim, но то, что они станут тоньше, не решит проблемы с пространством для большинства пользователей.