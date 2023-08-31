В этом году Asus представит эту «бескабельную» конструкцию на RTX 4070.

Месяц назад Asus продемонстрировала прототип видеокарты без видимых разъемов питания, где электропитание подавалось через материнскую плату. Также компания объявила, что в этом году планирует начать производство таких устройств. Это важное событие в компьютерном мире, поскольку даже в самых чистых сборках очень сложно скрыть громоздкие кабели для дополнительного питания видеокарты. Недавно также возникли проблемы с новыми разъемами 12VHPWR на видеокартах Nvidia: люди не решались сгибать их слишком сильно, иначе их драгоценная видеокарта могла выйти из строя. Asus предложила простое решение - просто убрать кабели питания, и теперь появился патент на эту конструкцию, который проливает свет на новый разъем питания для "бескабельных видеокарт".

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На опубликованных изображениях показаны новые разъемы на материнской плате и видеокарте, необходимые для работы новой технологии. Новые разъемы подробно описаны в патенте, обнаруженном в Твиттере на страничке инсайдера @Momomo_us. И материнская плата, и видеокарта будут иметь два разъема: обычный слот PCIe x16 и второй разъем сбоку от него. Пользователь подключит кабели блока питания к задней части материнской платы, которая затем подаст питание через плату на видеокарту. Согласно спецификации, разъем рассчитан на мощность 600 Вт, что является максимально возможной мощностью для нового переходника 12VHPWR. Однако на одном изображении энтузиасты заметили, что при необходимости предел питания может быть увеличен до 900 Вт, что вдвое превышает TDP текущей RTX 4090.

Коннектор HPCE. Источник: Твиттер @Momomo_us

Судя по изображению выше, новый разъем на материнской плате называется HPCE, который в настоящее время существует в серверной терминологии как High-Power Card Edge connector. Asus сообщила, что причиной его появления на новых видеокартах и материнских платах станет будущая необходимость обеспечить мощность более 600 Вт в компактном форм-факторе. Представители компании утверждают, что новая конструкция удовлетворяет этим целям, а соответствующий интерфейс на видеокарте называется просто GC-HPWR Gold Finger.

Важно отметить, что в описании говорится, что 600 Вт является минимумом в этой конструкции, что значительно выше потребностей существующих видеокарт. Разогнанная RTX 4090 может потреблять чуть более 500 Вт прямо сейчас, так что, очевидно, если тенденция создания супер-видеокарт сохранится и в будущем, то им потребуется намного больше мощности.

И видеокарте, и материнской плате потребуется второй слот PCIe для подачи питания. Источник: @Momomo_us в Твиттере

Когда Asus впервые представила эту технологию на выставке Computex в этом году, она ориентировалась на RTX 4070. Затем компания заявила, что запустит в производство видеокарту в этом году вместе с совместимой материнской платой, чтобы оценить реакцию геймеров. Отзывы геймеров будут определять, будет ли эта функция добавлена к большему количеству видеокарт, включая ту, которую все хотят - RTX 4090.

Энтузиасты сейчас спорят, появится ли эта видеокарта и материнская плата в продаже в ближайшее время, и насколько они будут дороже стандартных версий. Высокая цена может сделать эту концепцию невостребованной, но если другие производители видеокарт и материнских плат, такие как MSI и Gigabyte, присоединятся, то она может стать настоящим отраслевым стандартом. Такой уровень распространения, безусловно, откроет путь к созданию в будущем сверхмощных видеокарт без кабелей. Наверно никто из геймеров не откажется просто "щелкнуть" видеокарту на свое место в материнской плате и не возиться с кабелями питания.