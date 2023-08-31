Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Патент подтвердил, что беспроводной источник питания видеокарты Asus обеспечивает мощность до 900 Вт
В этом году Asus представит эту «бескабельную» конструкцию на RTX 4070.

реклама

Месяц назад Asus продемонстрировала прототип видеокарты без видимых разъемов питания, где электропитание подавалось через материнскую плату. Также компания объявила, что в этом году планирует начать производство таких устройств. Это важное событие в компьютерном мире, поскольку даже в самых чистых сборках очень сложно скрыть громоздкие кабели для дополнительного питания видеокарты. Недавно также возникли проблемы с новыми разъемами 12VHPWR на видеокартах Nvidia: люди не решались сгибать их слишком сильно, иначе их драгоценная видеокарта могла выйти из строя. Asus предложила простое решение - просто убрать кабели питания, и теперь появился патент на эту конструкцию, который проливает свет на новый разъем питания для "бескабельных видеокарт".

реклама

На опубликованных изображениях показаны новые разъемы на материнской плате и видеокарте, необходимые для работы новой технологии. Новые разъемы подробно описаны в патенте, обнаруженном в Твиттере на страничке инсайдера @Momomo_us. И материнская плата, и видеокарта будут иметь два разъема: обычный слот PCIe x16 и второй разъем сбоку от него. Пользователь подключит кабели блока питания к задней части материнской платы, которая затем подаст питание через плату на видеокарту. Согласно спецификации, разъем рассчитан на мощность 600 Вт, что является максимально возможной мощностью для нового переходника 12VHPWR. Однако на одном изображении энтузиасты заметили, что при необходимости предел питания может быть увеличен до 900 Вт, что вдвое превышает TDP текущей RTX 4090.

Коннектор HPCE. Источник: Твиттер @Momomo_us

Судя по изображению выше, новый разъем на материнской плате называется HPCE, который в настоящее время существует в серверной терминологии как High-Power Card Edge connector. Asus сообщила, что причиной его появления на новых видеокартах и материнских платах станет будущая необходимость обеспечить мощность более 600 Вт в компактном форм-факторе. Представители компании утверждают, что новая конструкция удовлетворяет этим целям, а соответствующий интерфейс на видеокарте называется просто GC-HPWR Gold Finger.

Важно отметить, что в описании говорится, что 600 Вт является минимумом в этой конструкции, что значительно выше потребностей существующих видеокарт. Разогнанная RTX 4090 может потреблять чуть более 500 Вт прямо сейчас, так что, очевидно, если тенденция создания супер-видеокарт сохранится и в будущем, то им потребуется намного больше мощности.

И видеокарте, и материнской плате потребуется второй слот PCIe для подачи питания. Источник: @Momomo_us в Твиттере

Когда Asus впервые представила эту технологию на выставке Computex в этом году, она ориентировалась на RTX 4070. Затем компания заявила, что запустит в производство видеокарту в этом году вместе с совместимой материнской платой, чтобы оценить реакцию геймеров. Отзывы геймеров будут определять, будет ли эта функция добавлена к большему количеству видеокарт, включая ту, которую все хотят - RTX 4090.

Энтузиасты сейчас спорят, появится ли эта видеокарта и материнская плата в продаже в ближайшее время, и насколько они будут дороже стандартных версий. Высокая цена может сделать эту концепцию невостребованной, но если другие производители видеокарт и материнских плат, такие как MSI и Gigabyte, присоединятся, то она может стать настоящим отраслевым стандартом. Такой уровень распространения, безусловно, откроет путь к созданию в будущем сверхмощных видеокарт без кабелей. Наверно никто из геймеров не откажется просто "щелкнуть" видеокарту на свое место в материнской плате и не возиться с кабелями питания.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asus #rtx 4070 #12vhpwr #hpce #бескабельная видеокарта #high-power card edge connector #разъем hpce
Источник: techspot.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

MSI готовит сразу 20 игровых видеокарт серии GAMING SLIM
Новый разъем GC-HPWR на 600 Вт избавит от необходимости тянуть к видеокарте кабели питания
AMD хотела использовать 12VHPWR разъём питания в видеокартах Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
21
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
1
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
16
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
5
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
7
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
5
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
32
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
+
WhatsApp для Mac теперь поддерживает групповые видеозвонки до восьми человек
+
В США строят армию из 2000 ударных дронов под управлением ИИ – ударная мощь F-35 за копейки
1
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Российский истребитель 5-го поколения Су-57 получил ракету Р-37М с дальностью до 300 километров
+
Пользователи неохотно отказываются от HDD, а дорогие SSD покупают единицы – статистика EaseUS
16

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
18
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
45
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
10
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
22
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
18
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
38
О надежности F-35
4
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
28
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5

Сейчас обсуждают

Музаммад Алиев
19:14
Укропу аналога точно нет. На каком пути развития стоит вукраина?
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
Николай Воловод
19:12
Если оптимизация будет лучше чем в первой части - это уже что-то. Потому что каждый раз как я захожу построить город, под конец всё упирается в лаги и невозможность продолжать играть. А у меня Ryzen 9...
Создатели Cities Skylines II обещают максимально реалистичный и живой мир, но есть нюанс
Кирилл Савиных
19:11
Бред. При состоянии в 100млн нельзя стать банкротом при покупке биткоина. Если только эти активы не заёмные. Но тогда того самого состояния и не было вовсе. Автору простой вопрос: о чём думал, когда с...
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Admin Mechanics
19:06
Як би ви підари до нас не лізли, не було б стільки смертей. Уроди.
В РФ назревает дефицит бензина – что происходит, и куда девается отечественное топливо
Vadim Iljin
19:05
вот уж верно!Даже добавить нечего!!Бредота от начала до конца
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
Николай Шилак
19:04
Оставь себе, пейсатель туалетный
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
DeLaKoren
18:57
дАвайте ещё жечъ материнки
Патент подтвердил, что беспроводной источник питания видеокарты Asus обеспечивает мощность до 900 Вт
Дмитрий Нестеров
18:57
Forza horizon 4,5 , sunset overdrive, hi-fi rush , Sea of thieves, Quantum break...
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Kiler
18:56
Запорожец не машина, москвич не мужчина.
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
Дмитрий Нестеров
18:55
Да, винду ещё прибавь лицензию)
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем