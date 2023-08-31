Ходячие листья составляют примерно 2% огромного отряда палочников, поэтому семь новых видов являются значительным пополнением для семейства Phylliidae или листовых насекомых.

Насекомые представляют собой обширный класс животных, многие из которых привлекают внимание своим внешним видом. Одними из самых очаровательных ползающих насекомых являются листотелы или листовидки, которые известны своим поразительно похожим на растения внешним видом. Ценителям животных и природы будет интересно узнать, что ученые обнаружили семь новых видов листовидок, встречающихся в Южной Азии, и они не менее интересны, чем их более известные собратья.

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Листовидки, как вы уже заметили на верхнем изображении, очень похожи на ходячие листья. Они являются частью отряда фазматод, которых ещё в повседневной жизни называют «палочками и листовыми насекомыми». Эти насекомые выглядят так, как будто они состоят из различных частей растений, и таким образом маскируются под свою среду обитания. Некоторые из них похожи на палочки, а другие – на листья. Фактически, некоторые «ходячие листья» могут показаться настолько похожими друг на друга, что их трудно отличить друг от друга, даже если они принадлежат к разным видам. Они также в основном ведут ночной образ жизни и почти не двигаются днем, что затрудняет их обнаружение в дикой природе.

A: Взрослая самка P.anangu. B и C: Только что вылупившаяся молодая особь P.anangu. Источник: ZooKeys.

Отсюда и проблемы, с которыми столкнулись исследователи из немецкого Геттингенского университета, которые работали вместе с экспертом по «ходячим листьям» Ройсом Каммингом над идентификацией серии из семи ранее неизвестных видов. Три из этих видов — тощий Phyllium iyadaon, пятнистый Phyllium samarense и (обычно) ярко-зеленый Phyllium ortizi — были обнаружены на территории Филиппин. Относительно крупный Pulchriphyllum Heracles был найден во Вьетнаме. Напоминающий высушенный желтый лист Pulchriphyllum delislei был найден в Индонезии рядом с Pulchriphyllum bhaskarai, которые имеют тенденцию быть более зелеными (за исключением момента, когда они впервые вылупляются, тогда они насыщенного, темно-красного цвета).

Pulchriphyllum anangu (на фото выше) был обнаружен в более влажных, густо засаженных деревьями регионах юго-западной Индии. Ранее считалось, что он относится к видам Pulchriphyllium bioculatum и Pulchriphyllium agathyrsus из-за их физического сходства, но P.anagu наконец был идентифицирован как отдельный вид по его внешней предбедренной доле, которая тоньше, чем у P.bioculatum. Помимо этих недавно обнаруженных видов, исследователи смогли подтвердить, что два типа фазмид (Pulchriphyllium scythe и Pulchriphyllium crurifolium) первоначально считавшиеся отдельными видами, а затем получившие статус подвида, действительно являются отдельными видами, и соответствующим образом скорректировали их классификации.

Учитывая, что «ходячие листья» составляют примерно 2% обширного отряда фазматод, семь новых видов составляют значительное дополнение к семейству Phylliidae, или или листовых насекомых. Дальнейшее изучение этих видов позволит исследователям лучше понять экосистемы, в которых они обитают, а также разработать более эффективные меры по их сохранению.