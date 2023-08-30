Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
TCL анонсировала смартфоны серии 40 NXTPAPER с бумагоподобным дисплеем
Новые смартфоны будут поддерживать технологию NXTPAPER, которая превращает обычный IPS-экран в подобие дисплея с электронными чернилами.

реклама

Компания TCL уже несколько лет продает планшеты с технологией отображения NXTPAPER, а теперь компания внедряет NXTPAPER в смартфоны, выпустив модели TCL NXTPAPER 40 и TCL NXTPAPER 40 5G.

реклама

Обе модели представляют собой бюджетные телефоны, которые вскоре будут выпущены в Европе, а затем в конце этого года начнут продаваться и в других странах мира. Обе модели оснащены дисплеями, которые, по мнению TCL, лучше берегут глаза пользователей, чем обычные ЖК-дисплеи. Но если вы надеялись на технологию E Ink, похожую на бумагу, то это не так.

TCL заявляет, что ее экраны обеспечивают «качество просмотра, как на бумаге» с уменьшенным количеством синего света, матовым, антибликовым и устойчивым к пятнам покрытием. Также имеется датчик, который автоматически регулирует цветовую температуру и яркость дисплея в зависимости от времени и переменных окружающей среды.

Но это не те энергоэффективные и высококонтрастные экраны, которые мы можем увидить на Amazon Kindles или других устройствах для чтения электронных книг. Это полноцветные жидкокристаллические дисплеи с поддержкой частоты обновления до 90 Гц, что очень хорошо, если вы ищете более плавное движение или лучшую цветопередачу, но, возможно, не так хорошо, если вы ищете что-то действительно похожее на бумагу, которая, например, может отображать статичное изображение бесконечно долго, не потребляя энергии.

Что касается самих телефонов, то компания действительно выпустила интересные устройства. Обычно мы ожидаем, что модель поддерживающая 5G будет более производительной. TCL NXTPAPER 40 5G действительно имеет более быстрый процессор, чем у версии TCL NXTPAPER 40, поддерживающий только 4G, но у нее дисплей с более низким разрешением, меньше оперативной памяти, более медленная зарядка, немного худшая система камер и только монодинамик.

Похоже, что TCL стремилась удержать стоимость обоих телефонов на достаточно низком уровне, поэтому компенсировала затраты на процессор и поддержку 5G в этой модели за счет урезания других функций.

Однако модель с поддержкой 5G все равно стоит немного дороже. TCL сообщила, что NXTPAPER 40 поступит в продажу в Европе в сентябре по цене 199 евро, а NXTPAPER 40 5G появится в продаже в октябре по цене 249 евро.


 NXTPAPER 40 NXTPAPER 40 5G
Экран 6,78 дюйма,
2460 x 1080 пикселей,
369 пикселей на дюйм, 90 Гц, 450 нит		 6,6 дюйма,
1612 x 720 пикселей,
269 пикселей на дюйм, 90 Гц, 500 нит
Процессор MediaTek Helio G88
2 x Cortex A75 @ 2 ГГц
6 x Cortex A55 @ 1,8 ГГц		 MediaTek Dimensity 6020
2 x Cortex A76 @ 2,2 ГГц
6 x Cortex A55 @ 2 ГГц
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Память 8 ГБ 6 ГБ
Хранение данных Карта microSD 256 ГБ
(до 2 ТБ )		 Карта microSD 256 ГБ
(до 1 ТБ)
Операционные системы Android 13
1 крупное обновление ОС
2 года обновлений безопасности
Батарея 5010 мАч 5000 мАч
Зарядка 33 Вт (проводная) 15 Вт (проводная)
Камеры Основная 50 МП,
сверхширокоугольная 5 МП,
макросъемка 2 МП,
фронтальная 32 МП		 Основная 50 МП,
глубина 2 МП,
макросъемка 2 МП,
фронтальная 8 МП
Беспроводная связь Wi-Fi
Bluetooth 5.1
NFC
4G LTE Cat 4 DL / Cat 5 UL
VoLTE
VoWiFi		 Wi-Fi
Bluetooth 5.1
NFC
5G (2,7 Гбит/с DL/700 МБ UL)
4G LTE Cat 13 DL/UL
VoLTE
VoWiFi
Аудио Стереодинамики,
аудиоразъем 3,5 мм		 Монодинамик
Аудиоразъем 3,5 мм
Датчики Разблокировка лицом
Боковой датчик отпечатков пальцев
Акселерометр
Датчик приближения
Датчик освещенности
Электронный компас
BDS/GPS/Глонасс/Galileo/A-GPS
Размеры 168,2 х 75,5 х 7,9 мм 164,5 х 75,4 х 9 мм
Масса 195 грамм 192 грамма
Цвета Синий
опаловый		 Черный
Цена 199 евро 249 евро
Доступность Европа в сентябре.
Другие страны позже в этом году.		 Европа в октябре
Еще больше стран позднее в этом году


TCL утверждает, также поддерживает опциональное перо T-Pen для письма и рисования на телефоне, и предлагает специальный чехол с отделением для хранения стилуса.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tcl #nxtpaper #tcl 40 nxtpaper #tcl nxtpaper 40 5g
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TCL представила планшеты NXTPAPER 11 и Tab 11 на MWC 2023
TCL выпустила 98-дюймовый 4K-телевизор за 5000 долларов
Представлены смартфоны TCL 40 NXTPAPER с необычным экраном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
4
CNSP: посольство Франции в Нигере надо оставить без воды и электричества
1
Xbox отменила акцию Game Pass за доллар из-за злоупотребления ею ради бесплатной игры в Starfield
+
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
27
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
8
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
2
Российские инженеры создали первый в мире воздушный беспилотный авианосец с дронами-камикадзе
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
Энтузиасты смогли взломать PlayStation 5 и добиться 110 FPS в Bloodborne и The Last of Us Part II
3
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
29
Российская авиация вновь прогнала американские разведывательные дроны MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk от границы Крыма
1
Видео: геймплей стремительного экшена Ghostrunner 2 с комментариями разработчиков
+
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
16
В Китае многоэкранные «умные» кабины электромобилей становятся стандартом
+
Wall Street Journal: В Евросоюзе готовы принять Украину к 2030 году
2
Российский взгляд на захватывающий голливудский триллер «Вышка»
3
19FortyFive: необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard 1A5 ржавеют в Италии
1
Началось серийное производство полностью российских скоростных электропоездов «Иволга 4.0»
+

Популярные статьи

Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
183
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
68
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
39
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
4
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
О надежности F-35
3
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
14
Почему США даже ценой жизни 30 тысяч своих солдат готовы отправить войска в Тайваньский пролив
6
Рекордная десятка просматриваемых сериалов Amazon Prime
1

Сейчас обсуждают

Никита Ермолаев
18:19
Как он может стоить так же, там его склеить целое искусство, а чип 64мб кэша бесплатный что ли
Стоимость AMD Ryzen 7 7800X3D упала до 384 долларов
Kasir
18:16
И ведь амдшные придурки минусят, ну до чего презренные твари. 4060 жрёт до 120w, в основном вообще там 110 держится, 7600 жрёт до 175w, как же бесят эти поганцы, вот как же бесят. Хотя они ещё может 6...
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
trisha
18:14
600 Вт при питании 12В это 50 ампер. Откройте капот своей машины и посмотрите, каким сечением провода идут к АКБ, емкость которого от 50 до 65 ампер. И сравните какие идут от БП к матери. На матери ес...
Новый разъем видеокарт на материнских платах позволит передавать более 600 Вт мощности
VRoman
18:11
Им жадность и высокие цены на свои услуги не дадут стать вторым производителем чипов.
Intel может стать вторым по величине контрактным производителем чипов уже по итогам 2024 года
Ван Гог
18:09
... а вы думали войну будут проводить за счёт алигархов? За счёт содержания ваших карманов, простые россияне...
В РФ назревает дефицит бензина – что происходит, и куда девается отечественное топливо
swr5
17:58
Две цпсоты решили покукарекать друг с другом.
Патрушев признал, что в России имеются проблемы с импортозамещением средств производства
Фусн
17:58
Ну нет. У RX 7900 XTX соотношение цены и качества на 130% лучше чем так как у 4090. https://technical.city/ru/video/GeForce-RTX-4090-protiv-Radeon-RX-7900-XTX
Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие
Дмитрий Нестеров
17:54
Уже сравнили , тип один статью писал, намного дешевле выходит
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
Лев корл
17:53
Раньше вроде как была другом СССР В бытность свою Чехословакией Пока их на Чехию и Словакию нынешние хозяева не разделили чтобы властвовать было легче А сейчас это амерские подстилки как и вся почти Е...
Глава МИД Чехии: Китай становится системным противником из-за позиции по Тайваню и РФ
swr5
17:53
Какие перевороты?
В Гане состоялся государственный переворот – Франция потеряла уран, нефть и другие ресурсы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем