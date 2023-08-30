Новые смартфоны будут поддерживать технологию NXTPAPER, которая превращает обычный IPS-экран в подобие дисплея с электронными чернилами.

Компания TCL уже несколько лет продает планшеты с технологией отображения NXTPAPER, а теперь компания внедряет NXTPAPER в смартфоны, выпустив модели TCL NXTPAPER 40 и TCL NXTPAPER 40 5G.

реклама

Обе модели представляют собой бюджетные телефоны, которые вскоре будут выпущены в Европе, а затем в конце этого года начнут продаваться и в других странах мира. Обе модели оснащены дисплеями, которые, по мнению TCL, лучше берегут глаза пользователей, чем обычные ЖК-дисплеи. Но если вы надеялись на технологию E Ink, похожую на бумагу, то это не так.

TCL заявляет, что ее экраны обеспечивают «качество просмотра, как на бумаге» с уменьшенным количеством синего света, матовым, антибликовым и устойчивым к пятнам покрытием. Также имеется датчик, который автоматически регулирует цветовую температуру и яркость дисплея в зависимости от времени и переменных окружающей среды.

Но это не те энергоэффективные и высококонтрастные экраны, которые мы можем увидить на Amazon Kindles или других устройствах для чтения электронных книг. Это полноцветные жидкокристаллические дисплеи с поддержкой частоты обновления до 90 Гц, что очень хорошо, если вы ищете более плавное движение или лучшую цветопередачу, но, возможно, не так хорошо, если вы ищете что-то действительно похожее на бумагу, которая, например, может отображать статичное изображение бесконечно долго, не потребляя энергии.

Что касается самих телефонов, то компания действительно выпустила интересные устройства. Обычно мы ожидаем, что модель поддерживающая 5G будет более производительной. TCL NXTPAPER 40 5G действительно имеет более быстрый процессор, чем у версии TCL NXTPAPER 40, поддерживающий только 4G, но у нее дисплей с более низким разрешением, меньше оперативной памяти, более медленная зарядка, немного худшая система камер и только монодинамик.

Похоже, что TCL стремилась удержать стоимость обоих телефонов на достаточно низком уровне, поэтому компенсировала затраты на процессор и поддержку 5G в этой модели за счет урезания других функций.

Однако модель с поддержкой 5G все равно стоит немного дороже. TCL сообщила, что NXTPAPER 40 поступит в продажу в Европе в сентябре по цене 199 евро, а NXTPAPER 40 5G появится в продаже в октябре по цене 249 евро.



NXTPAPER 40 NXTPAPER 40 5G Экран 6,78 дюйма,

2460 x 1080 пикселей,

369 пикселей на дюйм, 90 Гц, 450 нит 6,6 дюйма,

1612 x 720 пикселей,

269 пикселей на дюйм, 90 Гц, 500 нит Процессор MediaTek Helio G88

2 x Cortex A75 @ 2 ГГц

6 x Cortex A55 @ 1,8 ГГц MediaTek Dimensity 6020

2 x Cortex A76 @ 2,2 ГГц

6 x Cortex A55 @ 2 ГГц Графика Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2 Память 8 ГБ 6 ГБ Хранение данных Карта microSD 256 ГБ

(до 2 ТБ ) Карта microSD 256 ГБ

(до 1 ТБ) Операционные системы Android 13

1 крупное обновление ОС

2 года обновлений безопасности Батарея 5010 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт (проводная) 15 Вт (проводная) Камеры Основная 50 МП,

сверхширокоугольная 5 МП,

макросъемка 2 МП,

фронтальная 32 МП Основная 50 МП,

глубина 2 МП,

макросъемка 2 МП,

фронтальная 8 МП Беспроводная связь Wi-Fi

Bluetooth 5.1

NFC

4G LTE Cat 4 DL / Cat 5 UL

VoLTE

VoWiFi Wi-Fi

Bluetooth 5.1

NFC

5G (2,7 Гбит/с DL/700 МБ UL)

4G LTE Cat 13 DL/UL

VoLTE

VoWiFi Аудио Стереодинамики,

аудиоразъем 3,5 мм Монодинамик

Аудиоразъем 3,5 мм Датчики Разблокировка лицом

Боковой датчик отпечатков пальцев

Акселерометр

Датчик приближения

Датчик освещенности

Электронный компас

BDS/GPS/Глонасс/Galileo/A-GPS Размеры 168,2 х 75,5 х 7,9 мм 164,5 х 75,4 х 9 мм Масса 195 грамм 192 грамма Цвета Синий

опаловый Черный Цена 199 евро 249 евро Доступность Европа в сентябре.

Другие страны позже в этом году. Европа в октябре

Еще больше стран позднее в этом году







TCL утверждает, также поддерживает опциональное перо T-Pen для письма и рисования на телефоне, и предлагает специальный чехол с отделением для хранения стилуса.