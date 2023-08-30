Паразитические круглые черви обычно поражают питонов, но, похоже, что это первый случай, когда они нашли хозяина в лице человека.

Женщина из Австралии больше года страдала от болей в животе, лихорадки и даже отмечалась потеря памяти, прежде чем выяснилось, что причина ее симптомов совершенно уникальна. В ходе операции, которая была назначена после обнаружения аномалии на МРТ-снимке, нейрохирурги нашли 8-сантиметрового круглого червя в мозге женщины. Червяка благополучно извлекли, но сейчас медицинские бригады пытаются выяснить, как он туда попал.

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Первые симптомы у несчастной хозяйки круглого червя, 64-летней жительницы штата Новый Южный Уэльс, появились в начале января 2021 года. В течение трех недель она страдала от дискомфорта в животе, желудочно-кишечных расстройств, ночной потливости, лихорадки и сухого кашля, после чего была госпитализирована. Неясно, какое лечение она получала во время своего пребывания в больнице, но к началу нового года у нее начались психические расстройства, такие как депрессия и забывчивость. Врачи направили ее на магнитно-резонансную томографию, которая выявила ряд серьезных отклонений.

Требовалось хирургическое вмешательство. Но если в начале операции нейрохирурги ожидали обнаружить отек, внутреннее кровотечение или опухоль, то они точно не ожидали обнаружить в мозге женщины "живую и извивающуюся" личинку круглого червя длиной 8 см. После удаления червя медицинская группа отправила образец в лабораторию Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO), которая идентифицировала червя как Ophidascaris robertsi.

А. МРТ-изображение головного мозга 64-летней пациентки до операции. Б. Живой круглый червь удален из мозга пациента. C. Круглый червь под стереомикроскопом.

O.robertsi обычно не поражает людей. Вместо этого он встречается у питонов, у которых часто возникает кишечная непроходимость и даже рак. Стало известно, что пациентка живет рядом с озером, где она часто собирает местные лечебные травы. Ученые полагают, что трава, которую она приготовила и съела, могла быть в какой-то момент заражена яйцами O.robertsi, которые выделялись через фекалии питона. Когда женщина, страдающая от иммунодефицита из-за хронического заболевания, случайно проглотила эти яйца, паразит получил возможность развиваться в ее теле.

Поскольку невозможно точно узнать, где оказались эти яйца, другие органы тела женщины также могут быть инфицированы, что побудило врачей женщины искать дополнительные методы лечения. Это оказалось сложной задачей, учитывая отсутствие прецедентов заражения человека O.robertsi. В частности, некоторые методы лечения, направленные на заболевания печени, могут вызвать воспаление, которое, в свою очередь, может повредить мозг, что потребует еще большего количества процедур для смягчения потенциально опасных побочных эффектов. По словам врача, беседовавшего с корреспондентом The Guardian, женщина идет на поправку; тем не менее, медицинские специалисты продолжают внимательно следить за тем, как она будет вести себя в долгосрочной перспективе.