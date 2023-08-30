Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
В Австралии в головном мозге женщины обнаружен живой червь
Паразитические круглые черви обычно поражают питонов, но, похоже, что это первый случай, когда они нашли хозяина в лице человека.

реклама

Женщина из Австралии больше года страдала от болей в животе, лихорадки и даже отмечалась потеря памяти, прежде чем выяснилось, что причина ее симптомов совершенно уникальна. В ходе операции, которая была назначена после обнаружения аномалии на МРТ-снимке, нейрохирурги нашли 8-сантиметрового круглого червя в мозге женщины. Червяка благополучно извлекли, но сейчас медицинские бригады пытаются выяснить, как он туда попал.

реклама

Первые симптомы у несчастной хозяйки круглого червя, 64-летней жительницы штата Новый Южный Уэльс, появились в начале января 2021 года. В течение трех недель она страдала от дискомфорта в животе, желудочно-кишечных расстройств, ночной потливости, лихорадки и сухого кашля, после чего была госпитализирована. Неясно, какое лечение она получала во время своего пребывания в больнице, но к началу нового года у нее начались психические расстройства, такие как депрессия и забывчивость. Врачи направили ее на магнитно-резонансную томографию, которая выявила ряд серьезных отклонений.

Требовалось хирургическое вмешательство. Но если в начале операции нейрохирурги ожидали обнаружить отек, внутреннее кровотечение или опухоль, то они точно не ожидали обнаружить в мозге женщины "живую и извивающуюся" личинку круглого червя длиной 8 см. После удаления червя медицинская группа отправила образец в лабораторию Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO), которая идентифицировала червя как Ophidascaris robertsi.

А. МРТ-изображение головного мозга 64-летней пациентки до операции. Б. Живой круглый червь удален из мозга пациента. C. Круглый червь под стереомикроскопом. 

O.robertsi обычно не поражает людей. Вместо этого он встречается у питонов, у которых часто возникает кишечная непроходимость и даже рак. Стало известно, что пациентка живет рядом с озером, где она часто собирает местные лечебные травы. Ученые полагают, что трава, которую она приготовила и съела, могла быть в какой-то момент заражена яйцами O.robertsi, которые выделялись через фекалии питона. Когда женщина, страдающая от иммунодефицита из-за хронического заболевания, случайно проглотила эти яйца, паразит получил возможность развиваться в ее теле.

Поскольку невозможно точно узнать, где оказались эти яйца, другие органы тела женщины также могут быть инфицированы, что побудило врачей женщины искать дополнительные методы лечения. Это оказалось сложной задачей, учитывая отсутствие прецедентов заражения человека O.robertsi. В частности, некоторые методы лечения, направленные на заболевания печени, могут вызвать воспаление, которое, в свою очередь, может повредить мозг, что потребует еще большего количества процедур для смягчения потенциально опасных побочных эффектов. По словам врача, беседовавшего с корреспондентом The Guardian, женщина идет на поправку; тем не менее, медицинские специалисты продолжают внимательно следить за тем, как она будет вести себя в долгосрочной перспективе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#австралия #мрт #головной мозг #ophidascaris robertsi #паразитические круглые черви
Источник: theguardian.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Австралийские ученые повысили прочность бетона на треть добавлением отработанной кофейной гущи
Китай запустил десятки спутников для слежки за учениями США, Австралии, Индии и Японии — Malabar
Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
4
Xbox отменила акцию Game Pass за доллар из-за злоупотребления ею ради бесплатной игры в Starfield
+
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
30
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
3
В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
2
Российские инженеры создали первый в мире воздушный беспилотный авианосец с дронами-камикадзе
1
Энтузиасты смогли взломать PlayStation 5 и добиться 110 FPS в Bloodborne и The Last of Us Part II
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
29
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
+
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
16
Wall Street Journal: В Евросоюзе готовы принять Украину к 2030 году
2
Российский взгляд на захватывающий голливудский триллер «Вышка»
4
19FortyFive: необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard 1A5 ржавеют в Италии
1
Началось серийное производство полностью российских скоростных электропоездов «Иволга 4.0»
+
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
+
Xiaomi прекращает поддержку трёх популярных бюджетных смартфонов и одного флагмана
+

Популярные статьи

Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
186
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
69
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
41
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
6
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
О надежности F-35
3
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
14
Почему США даже ценой жизни 30 тысяч своих солдат готовы отправить войска в Тайваньский пролив
6
Рекордная десятка просматриваемых сериалов Amazon Prime
1

Сейчас обсуждают

Игорь Быков
21:47
У гиги самая херовая схемотехника видюх вообще, какой нафиг аорус?
Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие
Игорь Быков
21:44
У хомячков ажиотаж, хранилища донорских почек наполняются, дошираки с прилавков исчезают...
iPhone 15 начали продавать на Авито, а ценник за некоторые модели дошел до миллиона рублей
Bratken
21:43
Ох уж эта уберспинномозговая боевка "удар-удар-перекат"
Видео: почти 15 минут игрового процесса ролевого приключения Banishers: Ghosts of New Eden от авторов Life is Strange
Denis Lykov
21:42
А если два!? ... Дисконт будет??? ... или 1️⃣7️⃣2️⃣8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ на "спидометре"? 🥱🥱🥱 🔩
Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие
Александр Романцов
21:42
Продолжайте, очень интересно. Кто подложил, куда подложил, как получил доступ к самолёту?
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
Bratken
21:41
Зачем ставить стик, когда можно поставить 4 кнопки для up/down/left/right? Управляемость будет лучше
Ремонт и модернизация аркадного контроллера Nygacn NJP-308, и жду ли я выход Mortal Kombat 1
troglodit
21:39
Позвольте, а как же массовое использование этих панелей, например, в Японии, Германии, США? там значит это не показатель отсутствия заботы о населении?
СМИ называют массовую установку солнечных батарей в КНДР признаком «отсутствия заботы о народе»
Denis Lykov
21:36
➕️🔟0️⃣0️⃣0️⃣👏🏻
Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие
Truth Seeker
21:36
Самолёт просто устал, решил отдохнуть. Ну или как говорил один геостратег: Она утонула (с) В данном случае Он упал
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
Denis Lykov
21:35
... богатые не находят времени тут "почитыва-пописывать". Адрес площадки: ... бич-паблик
Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем