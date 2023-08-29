Будущий чип Intel для центров обработки данных ориентирован на энергоэффективность и плотность ядер.

Intel всегда славилась тем, что производит мощные процессоры в ущерб энергоэффективности. Мощные процессоры нужны для сложных рабочих задач и требовательных игр, но иногда пользователям и компаниям нужны энергоэффективные процессоры, как у ее конкурентов Arm и даже AMD, которая тоже начала выпускать такие процессоры в последнее время. Однако компания Intel намерена изменить это положение вещей, и на конференции Hot Chips 23, состоявшейся на этой неделе, она раскрыла некоторые подробности о своем предстоящем процессоре Sierra Forest для центров обработки данных. В частности, было сделано амбициозное заявление о том, что Sierra Forest будет иметь на 240% более высокую "производительность на ватт", чем существующие процессоры Sapphire Rapids.

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Sierra Forest знаменует собой новый этап для компании, так как компания разделит свое семейство центральных процессоров для дата-центров на две отдельные линейки. Будет Granite Rapids с традиционными P-ядрами компании для максимальной мощности, а также появится Sierra Forest, которые оснащены только E-ядрами или ядрами энергоэффективности. Это напоминает подход главного конкурента, как у процессоров AMD "Bergamo" для центров обработки данных, которые используют ядра Zen 4c для максимальной плотности ядер и энергоэффективности. Цель состоит в том, чтобы предоставить облачным центрам обработки данных как можно больше ядер на одном чипе без существенного влияния на энергопотребление. Это соответствует многим рабочим нагрузкам центров обработки данных, которые больше выигрывают от экстремальной параллельной обработки, чем от грубой силы, обеспечиваемой P-ядрами или обычными ядрами Zen 4.

Intel не планирует выпускать какие-либо потребительские продукты на базе своего техпроцесса Intel 3, ранее известного как 5-нм. Источник: Intel

Intel также планирует впервые превзойти AMD по количеству ядер с выходом Sierra Forest. Он будет иметь 144 ядра на чип, тогда как Bergamo имеет 128 ядер. Опять же, Bergamo доступен уже сейчас, а процессоры Intel должны появиться в следующем году, так что вполне возможно, что к тому времени у AMD будет готовый процессор Zen 5, хотя, учитывая сроки реализации этих проектов, это сомнительно. Тем не менее, AMD безусловно, имеет здесь некоторое преимущество перед Intel.

Intel будет использовать свой процесс Intel 3 для Sierra Forest, который является улучшенной версией Intel 4. Как отмечает Hot Hardware, в нем будет использоваться следующее поколение энергоэффективной архитектуры E-core от компании, хотя подробности пока не разглашаются. Однако компания подтвердила, что будут использоваться чиплеты - это впервые для Intel в сегменте центров обработки данных. На слайдах Intel отмечается, что новая архитектура Xeon будет включать отдельные микросхемы ввода-вывода и вычислений, а также будет использовать встроенный многокристальный межкомпонентный мост компании (EMIB) для соединения чиплетов.

Intel утверждает, что Sierra Forest позволит использовать два сокета в одной системе, тогда как для Granite Rapids можно будет использовать до 8 сокетов. Таким образом, Sierra Forest явно ориентирована на энергоэффективность. Компания гордится тем, что ее новый чип с E-ядрами будет обеспечивать на 250% большую плотность стоек и упомянутое увеличение энергоэффективности на ватт на 240%. Ожидается, что Sierra Forest появится в первой половине 2024 года, а Granite Rapids появится немного позднее в этом году.