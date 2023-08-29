В настоящее время компания производит 40 000 пластин в месяц на своем предприятии в Орегоне.

В эти дни Intel очень занята подготовкой к предстоящему выпуску своей мобильной архитектуры Meteor Lake. Это будет первый процессор компании с плиточным дизайном, использующий совершенно новый производственный узел под названием Intel 4, ранее известный как 7-нм. Согласно новому отчету из Японии, компания сможет производить около 365 тысяч процессоров в месяц. Этого количества будет достаточно для рынка ноутбуков, но недостаточно для настольных компьютеров. Возможно это одна из причин, по которой Intel решила сделать эту платформу только мобильной, хотя мы, вероятно, никогда не узнаем настоящую причину, по которой компания якобы отказалась использовать Meteor Lake на настольных компьютерах.

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Информация о производственных мощностях Intel по выпуску процессоров Meteor Lake поступила с японского сайта ASCII, на котором несколько руководителей Intel рассказали о самом передовом процессе компании. Согласно полученным данным из лаборатории анализа дефектов компании, из одной пластины Intel 4 можно получить 730 кристаллов. Учитывая, что техпроцесс Intel 4 пока находится на начальной стадии, предполагается, что в настоящее время производительность составляет около 50%, т.е. с одной пластины можно получить 365 хороших кристаллов. Инженеры компании надеются, что Intel способна производить около 1000 пластин в месяц, что дает нам окончательное количество рабочих процессоров - 365 000 в месяц.

Первое крупное изображение процессора Meteor Lake и его четырех плиток, построенных на трех разных узлах. Источник: ASCII

Выложенное изображенное на сайте ASCII также предоставляет возможность близко рассмотреть процессор Meteor Lake, и увидеть четыре плитки и их относительные размеры. Согласно сайту, базовая плитка, лежащая под другими плитками, имеет размеры - 23,1 х 11,5 мм. Плитка CPU примерно того же размера, что и средняя плитка SoC, обе из которых намного больше, чем плитки графического процессора и I/O (ввода-вывода). Сообщается, что размер плитки CPU составляет 8,9 x 8,3 мм, а ее небольшой размер позволил Intel добиться гораздо более высокой производительности, чем при использовании огромного монолитного кристалла, такого как Raptor Lake. По данным Wccftech, плитка CPU производится по техпроцессу Intel 4, тогда как остальные плитки (GPU, SoC, I/O) будут производиться по 5- и 6-нм техпроцессам TSMC.

Другие интересные моменты из отчета включают в себя то, что Intel в настоящее время производит 40 000 пластин в месяц в Орегоне по всем своим текущим технологическим процессам. Компания также планирует производить чипы Intel 4 на предприятиях за пределами этого предприятия и в настоящее время тестирует эти чипы на своем заводе в Ирландии. Учитывая новейший тип технологического процесса, в котором впервые используется экстремальная ультрафиолетовая литография (EUV) и технология укладки чипов Foveros, не все заводы Intel оснащены подходящим оборудованием.

SoC и CPU занимают львиную долю рабочего пространства в Meteor Lake.

Неизвестно, когда Intel официально выпустит Meteor Lake, но, по слухам, это произойдет в октябре или ближе к зимним праздникам. Все, что мы знаем на данный момент, это то, что Intel приняла совершенно новую схему наименования чипов, и учитывая радикальные изменения в архитектуре, она начинает отсчет своего нового бренда с «1» для первого поколения процессоров. Сообщается, что они будут предназначены только для ноутбуков, а настольные версии будут называться Raptor Lake Refresh.