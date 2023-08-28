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Большинство бумажных трубочек содержат вредные химикаты, показало исследование
Производители бумажных трубочек начали использовать вредные химические вещества, чтобы увеличить долговечность своих трубочек.

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В некоторых странах чиновники стремятся полностью избавиться от пластиковых трубочек в кафе, ресторанах и в магазинах, но в результате они заменили их еще одной опасностью для окружающей среды. Новое исследование, проведенное в Бельгии, показывает, что большинство бумажных трубочек содержат поли- и перфторалкильные вещества (PFAS) - класс из более чем 12 000 химических веществ, которые ещё называют "вечными химикатами". 

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За основу ученые взяли исследование, проведенное Центром экологической и человеческой токсикологии Университета Флориды в 2021 году. Согласно этому исследованию, многие трубочки на растительной основе (в том числе бумажные, а также из кукурузы, сахарного тростника, косточек авокадо и других "натуральных" материалов) обязаны своим влагоотталкивающим свойствам PFAS. Хотя пять типов пластиковых соломинок, проанализированных в рамках исследования, не содержали каких-либо следов PFAS, в бумажных и других соломинках растительного происхождения был обнаружен 21 PFAS. Это привело к двум разочаровывающим открытиям: соломинки на растительной основе на самом деле не так биоразлагаемы, как принято считать, и они навсегда выделяют вредные химические вещества в тела людей и окружающую среду.  

С целью активизации этого исследования ученые из Университета Антверпена (Бельгия) провели поиск PFAS в соломинках 39 различных марок. Среди них были соломинки из пластика, бумаги, бамбука и даже стекла и нержавеющей стали (которые часто используются в быту). Согласно статье, опубликованной в журнале Food Additives & Contaminants, 90% протестированных бумажных трубочек содержали определенную измеримую концентрацию 29 типов искомых PFAS. Бамбуковые соломинки составили 80%, а пластиковые соломинки содержали 75% PFAS. Исследователи ожидали, что стеклянные соломинки не будут содержать PFAS, поскольку им не требуется влагоотталкивающее покрытие; однако было обнаружено, что 40% протестированных марок стеклянных соломинок содержат вечные химические вещества. Только соломинки из нержавеющей стали не содержали PFAS.  

Самые популярные на данный момент в мире пластиковые соломинки.

Пока неизвестно, был ли PFAS добавлен намеренно в соломинки растительного и других типах происхождения. Как показали исследования Университета Флориды и Университета Антверпена, некоторые химические вещества, входящие в состав соломинок, включены в состав соломинок специально для того, чтобы сделать их более долговечными. Но некоторые вещества PFAS могли попасть в соломинки в связи с другими этапами производственного процесса. Например, наиболее распространенным химическим веществом, обнаруженным в исследовании Антверпенского университета, была перфтороктановая кислота (ПФОК), которая связана с рядом рисков для здоровья и запрещена к глобальному производству с 2020 года. 

«Присутствие непреднамеренно добавленных PFAS может быть связано с использованием загрязненных переработанных бумажных волокон при производстве новых трубочек и других столовых приборов, или с загрязнением исходных материалов или воды для обработки", - пишут исследователи.

В этом также могут быть виноваты сельскохозяйственные зоны, загрязненные PFAS. «Растения, выращенные на загрязненных почвах, могут поглощать PFAS, и в конечном итоге это загрязнение может оказаться в [соломинке и другой столовой утвари], когда эти растения используются в производственном процессе». 

Концентрация PFAS, обнаруженная Университетом Антверпена, считается достаточно низкой, чтобы представлять значительный риск для здоровья человека. Но PFAS не зря называют «вечными химическими веществами»: они накапливаются и по мере накопления представляют собой больший потенциальный вред. Хорошей новостью является то, что ученые все чаще находят новые способы сделать PFAS менее распространенным. А пока можно сделать вывод, что стремление некоторых стран заменить пластиковые трубочки на бумажные не принесло ожидаемого результата, и даже возможно сделало ещё хуже.

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#экология #pfas #перфторалкильные вещества #пластиковые трубочки
Источник: tandfonline.com
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