В такие дни Луна кажется на 14% ярче и на 7% крупнее, чем обычно.

Полнолуние на этой неделе будет особенным и нет, это не связано с оборотнями. Небесные тела расположились таким образном, что полнолуние в среду станет вторым полнолунием месяца, что даст нам довольно редкое явление - "голубую Луну". Кроме того, благодаря положению Луны на орбите мы сможем наблюдать весьма эффектное Суперлуние.

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Первое полнолуние в этом месяце произошло 1 августа. Августовское полнолуние, названное Осетровой Луной, названо в честь его связи с обильными популяциями осетровых в Великих озерах. (Это согласно «Альманаху старого фермера», вдохновленному индейскими, колониальными американскими и европейскими обычаями.) Из-за близости Луны к Земле, Осетровая Луна в этом году стала вторым подряд Суперлунием, которое произошло в 2023 году. 30 августа будет третье в этом году Суперлуние, а последнее произойдет 29 сентября.

По данным НАСА, определение «Суперлуны» не совсем точное. "Астрономы используют различные критерии для определения суперлуния, но в этому году все согласны с тем, что в 2023 году две полные Луны в августе будут соответствовать этому определению", - говорится в статье, опубликованной в журнале Solar System Exploration. Агентство НАСА описывает Суперлуну как полную Луну, которая появляется в перигее, или точке овальной орбиты Луны, ближайшей к Земле. В результате Луна становится более яркой и крупной, чем обычное полнолуние, отсюда и прозвище «супер».

Обычное полнолуние и Суперлуние.

Поскольку полнолуние в среду - второе за месяц, оно считается "Голубой Луной". Это не имеет ничего общего с реальным цветом Луны, а скорее с первым описанием «Голубой Луны» в 1946 году в журнале "Sky & Telescope". Раньше этот термин означал любое третье полнолуние в сезоне, состоящем из четырех лун, но несколько десятилетий назад журнал заменил его на более простое определение «два полнолуния в месяц».

Хотя некоторые достопримечательности ночного неба невозможно увидеть без телескопа или не выехав за пределы города, где меньше всего искусственного света, суперлуны — относительно простые достопримечательности. Пока небо не слишком облачное, практически любой житель России и стран СНГ сможет полюбоваться Суперлунием в среду вечером. В качестве дополнительного бонуса будет Сатурн, который будет находиться вблизи Луны в ночь со среды на четверг.